Rotatória será diminuída e a via será alargada e semaforizada

Com previsão de entrega entre esta sexta-feira (2) e o início da próxima semana, as obras que incluem mudanças no cruzamento da Avenida 14 com a Rua 14 seguem em ritmo acelerado e com a expectativa de mudar estatísticas negativas que compreendem o trecho.

De acordo com Adilson da Silva Marques, diretor de Departamento de Mobilidade Urbana de Rio Claro, o local lidera atualmente o ranking dos pontos do município com o maior número de acidentes de trânsito: “Antigamente nosso maior problema se concentrava no cruzamento da Avenida Visconde com a Rua 14. Por lá, com as mudanças e um radar de avanço de sinal vermelho, resolvemos de tal forma as ocorrências que hoje o ponto nem aparece mais nas estatísticas. Acontece que a situação de acidentes migrou para a Avenida 14 com a Rua 14”, afirma.

Para resolver essa questão, contando com a colaboração e respeito dos motoristas às normas de trânsito, a administração municipal elaborou um projeto no qual a rotatória será diminuída, a via alargada e semaforizada: “Irão passar dois veículos com segurança. Um alargamento entre dois metros e meio a três metros. Entre as mudanças também estão mão única de direção entre os dois bairros que compreendem o trecho, pintura de solo, instalação de placas e colocação de paisagismo”, disse Marco Antonio Bellagamba, secretário de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Sistema Viário. Ele esteve na manhã de ontem (29) acompanhando a evolução dos trabalhos junto com o prefeito Juninho da Padaria. O trecho está incluso no Plano de Redução de Acidentes, no qual o valor da obra será reembolsado pelo Estado ao município.

Publicidade