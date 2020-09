Os motoristas que transitarem pelo cruzamento da Rua 14 com Avenida 14, no bairro Santa Cruz, devem redobrar atenção. O trecho está com trânsito liberado, mas com redução de faixa nesta sexta-feira (25) devido a obra de instalação de semáforos. A orientação é para que, quem puder, utilizar rotas alternativas principalmente nos horários de pico.

Três conjuntos de semáforos estão sendo implantados. Os equipamentos farão o controle do tráfego no cruzamento em substituição à rotatória existente no local, que será removida. A previsão é de que a retirada da rotatória e a ativação dos semáforos sejam feitos na semana que vem, o que exigirá atenção redobrada dos condutores devido a nova dinâmica do trânsito no local.

A alteração está sendo realizada após estudos técnicos. O cruzamento da Rua 14 com Avenida 14 é atualmente o ponto com maior quantidade de acidentes de trânsito em Rio Claro. A rotatória que será removida não atende mais às necessidades do tráfego naquela área.