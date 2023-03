Imagem ilustrativa.

Flagrante de roubo em residência foi registrado às 19h40 desta terça-feira (14) no Jardim São Paulo II, região oeste de Rio Claro. Segundo a vítima, um homem de 37 anos, estava sentado em sua sala quando foi abordado por um indivíduo que aparentava portar alguma arma, pois não tirava a mão de dentro da camiseta onde parecia segurar algum objeto. O acusado então disse a ele que iria levar algumas coisas e que ficasse ali mesmo, inerte, senão iria matá-lo.

Após roubar vários objetos escalou o muro, local por onde entrou e fugiu em seguida. A vítima conseguiu fazer contato com seu pai que acionou a Polícia Militar. Os policiais então iniciaram as buscas na região do assalto e no interior de um terreno baldio encontraram o acusado de 32 anos. Com ele apreenderam R$ 100,00 e os objetos roubados da residência. O homem preso estava foragido da Penitenciária II de Itirapina quando foi beneficiário na última saidinha temporária.

Caso de estelionato

A Polícia Civil de Rio Claro registrou ocorrência de mais um caso de estelionato, desta vez o fato aconteceu na manhã no último dia 18 de janeiro no Jardim América, próximo ao Distrito Industrial. A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (14), às 9h35. A vítima, um pensionista do INSS de 63 anos. Segundo ele, seu pagamento é realizado em uma agência da cidade e que em janeiro recebeu diversas propostas de outro banco, por telefone, sobre a possibilidade de realizar um empréstimo. De acordo com seu relato, não houve interesse. Os contatos continuaram, agora por WhatsApp, também negados. Foi quando a vítima constatou um desconto de R$ 180,46 no seu benefício. Ao procurar a agência de atendimento do INSS, o órgão informou que havia sido realizado empréstimo em seu favor no valor de R$ 5.330,46.

Furto dentro de veículo

Furto dentro de caminhonete Fiat Strada azul foi registrado às 2h da madrugada desta terça-feira (14) na Rua 11, bairro Consolação, região sul de Rio Claro. A vítima, um homem de 38 anos. A caminhonete estava estacionada e levaram estepe de pneu, kit cirúrgico Inox com 32 peças e duas caixas de engradado. Há imagens gravadas da ação. A ocorrência foi registrada às 13h15 do mesmo dia na delegacia da Avenida da Saudade, no plantão policial na Polícia Civil.

Furto, relógio de força

Furto de equipamento da rede de distribuição de energia elétrica, um relógio de força que abastecia um carrinho de caldo de cana localizado na Avenida Saburo Akamine, na rotatória da Rua 27, Jardim Matheus Maniero, região oeste de Rio Claro. A vítima, uma mulher de 47 anos. Segundo ela, ao chegar no local para realizar seu trabalho, constatou a falta do relógio de força. O registro da ocorrência foi às 10h da manhã desta terça-feira (14), no plantão policial.

Roubo de R$ 700,00

Roubo contra transeunte foi registrado às 16h50 desta terça-feira (14) na Rua 5, próximo ao Fórum, região central de Rio Claro. Da vítima, um homem de 36 anos, levaram R$ 700,00. Ela transitava com a motoneta Honda Biz branca, de sua esposa, quando foi abordada por dois ocupantes em uma Honda Biz, cor predominante vermelha, o da garupa portava arma de fogo e possuía cicatriz de queimadura e tatuagem de um “palhaço”, ambas no braço direito. Levou consigo além do valor em dinheiro, aparelho celular e documentos pessoais da vítima.