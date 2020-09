(Foto: Divulgação Polícia Minas Gerais)

Na manhã desta quinta-feira (17), uma operação envolvendo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais (Dint/PMMG), prendeu pela Avenida 14 no bairro Jardim Mirassol em Rio Claro, um dos bandidos mais procurados e perigosos do Estado de Minas Gerais.

Felipe Lopes de Campos, 36 anos, mais conhecido como “Tio Patinhas” ou “Pipote”, tem contra ele três mandados de prisão e uma extensa ficha criminal relacionada principalmente ao tráfico de drogas e homicídios.

No dia 15 de abril de 2019 ele foi um dos quatro detentos que conseguiu fugir do presídio de São Joaquim de Bicas (MG). No registro da Polícia Militar foi relatado que os criminosos serraram as grades das celas, escalaram uma transposição de barreira até a laje e pularam uma cerca de arames com a ajuda de uma corda feita manualmente com lençóis.

Publicidade

Desde essa data as investigações tiveram início para recapturar Felipe que foi encontrado morando em Rio Claro, com uma empresa de fachada e utilizando documentos falsos no nome de “Rodrigo Felipe do Carmo”. Foram apreendidos também dois veículos (uma Hilux e um Onix) e celulares.

A ação, que resultou na prisão, contou com o apoio de uma equipe do 37º BPM/I de Rio Claro.