Rio Claro lançou na quinta-feira (1) o calendário inclusivo 2023, que é ilustrado com desenhos feitos pelas crianças dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). São 300 calendários que serão distribuídos para as famílias dos atendidos nos SCFV, a partir de trabalho conjunto da Assessoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculada à Secretaria de Cultura, e Secretaria do Desenvolvimento Social.

Os primeiros calendários foram entregues no SCFV que atende no educandário Santa Maria Goretti e no do Jardim das Flores. Na próxima quarta-feira (7) a entrega será feita no Bandeirantes. Além do calendário inclusivo, cada SCFV recebe como prêmio uma TV e as crianças ganham certificado de participação no concurso que definiu as ilustrações.

Os textos e desenhos sobre o tema “Inclusão” que foram feitos para o concurso ficaram em exposição no Centro Cultural em setembro. “Os vencedores foram escolhidos em votação das próprias crianças dos SCFV”, explica o assessor dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Paulo Meyer.

No dia 21 de setembro comemorou-se o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência e o município comemorou com atividades que incluíram teatro, dança e participação de atletas com deficiência.

A ação da prefeitura e a elaboração e viabilização do calendário contou com apoio da Sicoob Cocre.