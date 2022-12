Nesta sexta-feira (2), Rio Claro vacina contra a Covid das 7h30 às 15 horas nos 19 postos de vacinação do município. O atendimento será nas unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família do município. Por conta do jogo do Brasil na Copa do Mundo, todas as unidades fecham às 15 horas. Nas unidades do Guanabara e Boa Vista, que estão em reforma, não há vacinação.

A unidade de saúde da família do bairro Mãe Preta, em Rio Claro, não realiza vacinação nesta quinta-feira (1º), pois está sendo substituído o poste de energia elétrica do prédio da unidade. A vacinação será retomada na unidade do Mãe Preta nesta sexta-feira (2) a partir das 7h30.

As primeiras doses contra a Covid são aplicadas em quem tem 3 anos ou mais. Para a segunda dose, é necessário observar a data de retorno, marcada a lápis no cartão de vacinação. Nos maiores de 12 anos a terceira dose é aplicada quatro meses após a segunda dose. A quarta dose é aplicada em pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a terceira dose há no mínimo quatro meses.

Vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos

A vacinação contra a Covid das crianças de 6 meses a 2 anos é realizada a partir de agendamento. E nesse primeiro momento estão sendo priorizadas as crianças que têm comorbidade, conforme orientação do Ministério da Saúde. Caso não haja procura deste público, as doses serão, aos poucos, liberadas para as demais crianças da faixa etária, em formato de xepa, para que não haja desperdício nos frascos abertos.

O agendamento é realizado por e-mail. Os responsáveis pela criança, com ou sem comorbidade, devem entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica pelo e-mail [email protected]. No assunto da mensagem deve constar se o caso é de criança com comorbidade ou interesse na xepa. No texto é necessário informar o nome e data de nascimento da criança, nome do responsável, telefone para contato e descrição da comorbidade (se for o caso), preferencialmente anexando a solicitação médica. O agendamento será respondido por e-mail, informando local e horário para a vacinação. Ao comparecer para a vacinação, é preciso que o responsável apresente documento pessoal da criança e carteirinha de vacinação de rotina.