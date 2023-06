Um dos mais importantes papéis da imprensa no Brasil e no mundo é criar uma ponte entre o fato e a notícia. A forma como os veículos de comunicação entregam os diversos tipos de conteúdo permite que a comunidade se sinta próxima da informação e também participe assiduamente dos acontecimentos.

Em Rio Claro, a população possui um papel para lá de importante no trabalho exercido pelo Jornal Cidade. Constantemente pedidos de ajuda chegam à redação do Grupo JC. E com o intuito de colaborar, campanhas são lançadas e, sim, o povo da Cidade Azul as abraça e contribui muito, de diversas maneiras, seja no compartilhamento das informações, em vaquinhas online ou até mesmo de forma mais pontual.

E um dos casos ajudados de forma pontual é com certeza um dos mais emocionantes da história do JC. Fábio Firmino Dias, de 45 anos, sofreu um acidente de trabalho há cerca de 19 anos, perdeu parte da perna esquerda ao cair em uma esteira e necessitava de uma prótese para caminhar.

Em setembro de 2019 o Jornal Cidade fez a primeira reportagem sobre o caso, relatando a quebra da prótese utilizada por Fábio.

“Eu fiquei muito mal naquela época, com depressão, não conseguia emprego, pois sem a prótese não tinha como andar e também não tinha condições de comprar muletas, recebia auxílio-doença, mas foram tempos difíceis”, conta o rio-clarense.

Campanha no ar e sucesso garantido! Isso mesmo, um empresário do município fez contato com o jornal e anunciou a doação da prótese ao homem. Todo processo foi acompanhado pela reportagem.

E assim a vida de Fábio mudou.

“Eu sou muito grato a todos que colaboraram com a doação da prótese, ao empresário e ao jornal, pois graças a tudo o que aconteceu comigo hoje estou bem, sigo morando com meus filhos, cuidando deles, com minha mãe. Quatro meses após a colocação da prótese consegui um emprego em uma empresa no Distrito Industrial e já faz três anos que estou lá e muito feliz, só tenho a agradecer, vocês mudaram minha vida”, relata o morador do Jardim Brasília 2.

JOGADOR RARO E CARO

Outra história que mobilizou rio-clarenses e moradores de diversas cidades da região e chamou atenção para Rio Claro foi a campanha que buscava realizar o sonho do pequeno Rafa Gois, morador da Assistência, de conhecer o jogador de futebol Neymar, um dos maiores nomes do esporte no mundo.

Rafael Ferreira da Silva Gois havia sido diagnosticado com um tumor no tronco encefálico, um glioma, em março de 2020, e os diagnósticos médicos deram apenas um mês de vida ao pequeno. Seus pais, Andreza Mayara Ferreira da Silva Gois e Marcio Antônio Gois, ambos pastores da Igreja Quadrangular, juntamente com seu irmão Davi e mais uma legião de pessoas, seguiram acreditando no milagre e, após um ano e oito meses, o JC surgir na vida dessa família.

Uma campanha foi lançada em 6 de novembro de 2019 nas redes sociais e nas páginas impressas do jornal: Rafa mandava um recado ao jogador e pedia para conhecê-lo. E assim fez! Poucos dias depois, após contato de pessoas que viabilizaram esse encontro, a reportagem do JC partia rumo a Guarulhos, onde Neymar e os demais jogadores da Seleção Brasileira estavam hospedados para um jogo. Rafa estava a caminho de realizar seu sonho, mas não sabia, juntamente com irmão Davi, seu pai e sua mãe, na noite do dia 11 de novembro de 2019 ele conheceu o Camisa 10 da seleção e muitos outros jogadores de destaque. Cerca de quatro meses mais tarde, Rafa se despediu de todos, causando novamente grande comoção.

A mãe do pequeno fala sobre a realização desse sonho:

“Quando fizemos os exames mais para o final do ano, em 2019, a médica que atendia o Rafa pediu para que nós tentássemos realizar os sonhos dele e, quando o questionamos, ele disse que gostaria de conhecer o Neymar, ficamos preocupados, pois sabíamos da dificuldade, mas pedimos para Deus e fomos tentar, e graças à campanha do JC isso aconteceu de uma forma rápida e muito especial”, conta.

Além de conhecer os jogadores, Rafa e sua família conseguiram realizar outros sonhos também. Com a repercussão do caso, canais de TV fizeram contato e o pequeno, sempre ao lado da mãe, do pai e do irmão, foi para o Rio de Janeiro, conheceu o Morumbi em São Paulo, já que era são-paulino “roxo”, entre outros passeios.

Andreza Gois agradece, com o coração cheio de saudade e amor, tudo o que todos fizeram pelo seu filho.

“Sou muito grata a todos que ajudaram de qualquer maneira o Rafa a realizar seus sonhos. Hoje ele não está mais entre nós, mas o legado de amor deixado por ele jamais será esquecido, muito pelo contrário, é vivido por nós todos os dias”, finaliza a mãe.

No Distrito de Assistência, onde a família vivia, existe uma área de lazer e esportes, o campo sempre foi o lugar predileto do Rafa, que celebrava os gols que fazia com as dancinhas de Neymar. Hoje, o espaço recebe o nome do jogador mais caro e mais raro daquela família!

AS TRÊS MARIAS

No final do mês de fevereiro de 2022, a promotora de vendas Tatiane do Nascimento Siqueira e o soldador Wesley Ribeiro de Camargo foram tema de uma campanha do JC que deu muito certo! O casal, ambos cada um com um filho de outros relacionamentos, recebeu uma grata surpresa: Tatiane estava grávida novamente, mas dessa vez chegariam três bebês, as três Marias!

A rio-clarense se surpreendeu ao engravidar naturalmente de trigêmeas e, ao contar a história da família, a reportagem do JC lançou uma campanha para ajudá-los a enfrentar a maratona que viria pela frente. E deu certo!

No começo, quando descobrimos a gestação, foi além de uma alegria muito grande um susto também, e através da campanha do JC conseguimos muita ajuda das pessoas que se sensibilizaram com a nossa história e procuraram ajudar. Recebi praticamente o enxoval inteiro das meninas, recebemos bastante fralda”, conta a mãe.

Quase um ano depois, sempre em contato para saber como estava a vida da família ao lado de Maria Clara, Maria Luiza e Maria Eduarda, uma nova campanha foi realizada, com o intuito de colaborar com a festa que celebraria um ano das pequenas.

O sonho da mãe era poder realizar a festa, foram 54 dias de internação após o nascimento, muitos desafios. E assim novamente os leitores do JC, a população de Rio Claro e região, que abraça as campanhas, assim o fizeram.

Em abril de 2023 a festa aconteceu, repleta de alegria, amor e, claro, muuuuita fofura!

“Para mim seria impossível realizar, por conta do orçamento e também através do JC recebemos as ligações, e conseguimos fazer a festa de um ano. O sentimento que temos é gratidão, primeiramente a Deus e a todos os leitores e equipe do JC, que alcança tantas vidas, nossa gratidão”, finaliza Tatiana.