A Polícia Militar atendeu ocorrência de morte suspeita às 14h deste domingo (12), próximo da Avenida 1 com Avenida Marginal, no Jardim Guanabara II, região sul de Rio Claro. Na ocasião, foi encontrado o corpo de um homem preso às margens do rio Corumbataí. O Corpo de Bombeiros teve que ser acionado para remoção do cadáver que se encontrava em local de difícil acesso.

Clinger Alexandre Pereira. Foto: Arquivo Pessoal.

Ainda no local, um homem se apresentou como irmão da vítima e falou aos policiais que já havia nadado até o corpo e o reconhecido pela tatuagem no antebraço. Ele seria Clinger Alexandre Pereira, tinha 45 anos e estava desaparecido desde o dia 2 de março. De acordo com informações dos próprios familiares, a vítima seria usuária de drogas e vivia nas ruas.

Por conta do estado de decomposição do corpo, ainda não foi possível apurar a causa da morte, dessa forma será necessário esperar o laudo necroscópico.

Flagrante de porte de arma

A Polícia Militar de Rio Claro atendeu ocorrência de flagrante de porte ilegal de arma de fogo às 17h50 deste domingo (12) ao lado do Museu da Usina Hidrelétrica de Corumbataí, no Distrito da Assistência. Dois vigias, sendo um de 35 anos e outro de 26 anos, foram detidos pelos policiais. Os policiais apreenderam com eles um coldre velho, revólver calibre 38 e duas espingardas. Segundo os vigias, eles haviam avistado suspeitos em canavial próximo a área que eles rondam. O representante do Museu da Usina informou aos policiais desconhecer que os vigias trabalhavam armados no local. Foi arbitrada fiança para cada acusado no valor de R$ 1.302,00, como o valor foi pago, os dois vigias foram liberados em seguida.

Furto de caminhonete Kombi

Uma caminhonete VW Kombi branca foi registrado às 3h55 da madrugada neste domingo, na Rua Nestor Timoni, Jardim Indaiá I, em Santa Gertrudes. A vítima, um homem de 59 anos que é funileiro, informou que a caminhonete furtada era de um cliente. Há imagens gravadas de três suspeitos durante a ação do furto que serão apresentadas à Polícia Civil.

Furto em igreja

Furto dentro de igreja aconteceu na madrugada deste domingo (12) no Jardim Guanabara I, região sul de Rio Claro. A secretária da paróquia informou aos policiais que ao chegar na igreja, verificou vidros de janelas quebrados e a porta do salão principal com sinais de arrombamento. Do local furtaram oito microfones, oito cabos de microfones, R$ 100,00 em dinheiro e um notebook.

Flagrante de roubo

Flagrante de roubo foi registrado às 5h da manhã deste domingo (12) na Avenida Visconde do Rio Claro, ao lado da Praça Dalva de Oliveira, próximo ao Terminal Rodoviário. A vítima, uma mulher, reagiu à tentativa de roubo e foi auxiliada por populares. A Polícia Militar foi acionada através do 190 e o acusado foi detido pelos policiais.