O prefeito de Rio Claro, João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, fala sobre as providências do setor de saúde no acompanhamento do caso de suspeita de coronavírus em paciente que chegou da Itália no dia primeiro. Mas destaca que o maior perigo na área da saúde, atualmente, é a dengue, doença cujo combate exige colaboração de toda a população.