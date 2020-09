A Vigilância Epidemiológica de Cordeirópolis divulgou nesta quinta-feira (10), um novo balanço do número de casos de dengue na cidade. Um total de 431 pessoas já foram infectadas pelo vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e 671 notificações foram realizadas, sendo que 240 notificações deram resultado negativo.

Regiões com mais casos

A região do Centro da cidade segue como a área que concentra o maior número de infectados pelo vírus da dengue, com 126 casos. Os bairros Jardim Juventude e Jardim Progresso também estão no topo com 85 casos cada um. O Jardim São Luiz está até o momento com 62 casos, o Jardim Cordeiro com 37, Jardim Eldorado com 21 e o bairro do Cascalho com 11 casos, entre outras regiões do município.

Faça sua parte também!

No primeiro semestre foi realizado na cidade a nebulização veicular com inseticida como parte das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e também dezenas de mutirões de limpeza, que abrangeram as residências, ruas e terrenos, além de orientações aos moradores. Portanto, não é somente o coronavírus que mata, a Dengue também. Por isso faça a sua parte, proteja-se!