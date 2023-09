Cidade de Cordeirópolis é uma das cidades mais arborizadas do mundo, aponta programa “Tree Cities of the World”, das Nações Unidas

A cidade de Cordeirópolis, na microrregião de Rio Claro, foi incluída na lista das cidades mais arborizadas do mundo em 2022 e entre as 20 que mais plantaram árvores no ano passado no Brasil. O ranking foi divulgado há poucos dias pelo programa “Tree Cities of the World”, da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), uma agência especializada das Nações Unidas. Na região, além de Cordeiro, integram a lista os municípios de São Carlos, Ribeirão Preto e Hortolândia.

Conforme o órgão, o reconhecimento através do programa é o primeiro passo para alcançar uma visão verde para a cidade. No total foram indicadas 171 cidades, em 21 países de todo o planeta, numa população estimada em 823 milhões de pessoas. Mais de 17 milhões de árvores foram plantadas no período do ano passado. “Estas cidades estão demonstrando liderança na gestão de suas árvores urbanas e servindo como parte da solução para muitas das questões globais que enfrentamos hoje. Este reconhecimento é uma prova do seu compromisso com a construção de uma cidade saudável agora e para o futuro”, comunica a Organização das Nações Unidas.

Para o prefeito de Cordeirópolis, Adinan Ortolan (MDB), “essa classificação nos enche de orgulho, mas também muita responsabilidade. Hoje a questão climática é cada vez mais urgente. Temos percebido isso pelos desastres naturais que têm acontecido. É uma questão real que afeta a economia e o dia a dia do cidadão. Esse projeto vem sendo desenvolvido em Cordeirópolis, com um plantio maciço de árvores, muito maior que cidades grandes. Quero cumprimentar todas nossas secretarias e empresas parceiras, com isso vamos ter um meio ambiente melhor, principalmente pelo contexto do polo cerâmico”, afirma ao JC.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Joaquim Dutra Filho, houve um planejamento integral da arborização urbana, que contempla aprovação do Plano Municipal de Arborização Urbana, inventário de todos os indivíduos arbóreos, fiscalização pelo Pelotão Ambiental e aquisição do aplicativo Arbolink, que concentra todas as informações de localização, estado fitossanitário, oportunidade de plantio e retiradas de tocos.

“Todo o planejamento foi realizado e identificadas as novas oportunidades de plantios. Após esse diagnóstico, Cordeirópolis está preparada para iniciar novos plantios no próximo período de chuva e deixar nossa cidade ainda mais arborizada. A participação ativa da população em todas as fases é fundamental, pois contribuirá para os cuidados iniciais e desenvolverá o pertencimento ambiental dela com a arborização urbana”, finaliza.