O Velo Clube foi derrotado por 3 a 2 pelo Nacional-AM na segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol disputada na tarde de hoje(6) no Benitão.

O visitante chegou a abrir dois a zero, com gols de Kalil e Max. O time velista diminuiu com Vinícius ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa o Velo Clube empatou o jogo com gol de Victor Ferraz, mas em contra-ataque mais uma vez Max marcou e garantiu a vitória do Nacional.

Mais informações na edição do JC desta terça-feira(7).