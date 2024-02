Foto: Divulgação/Sou Rio Claro

O cadastramento para expedição dos cartões de gratuidade dos idosos e deficientes continua na antiga estação ferroviária (Rua 1 com Avenida 1), onde é possível ainda solicitar a transferência de créditos remanescentes da Rápido São Paulo para a concessionária Sou Transportes. Em caso de dúvidas ou divergências, entrar em contato no telefone (19) 3525-7758 ou no endereço eletrônico [email protected].

Os projetos da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário prosseguem na Avenida 5, no Distrito de Batovi, onde o trânsito já está liberado, mas é necessária atenção dos motoristas. Já as obras da ciclovia prosseguem na Avenida Visconde, agora na fase de concretagem dos primeiros trechos.

As sinalizações de solo acontecem na Avenida 5 JP com ruas 7 JP e 6 JP (Jardim Guanabara), Avenida 13 entre ruas 14 e 16 (Jardim Esmeralda) e Avenida 55 com Rua 9 (Jardim Copacabana).

O recapeamento está na Avenida 5 entre ruas 9 e 15, no Jardim das Palmeiras, enquanto a programação de suavizações de valetas inclui a Rua 10 com Avenida 19, Rua 4 com Avenida 10, Rua 5 com Avenida 10, Rua 11 com Avenida 11 e Rua 13 com Avenida 16 – todas fechadas ao tráfego de veículos. Em compensação, devem ser abertas a Rua 12 com Avenida 13 e a Rua 13 com Avenida 14.

Tapa-buracos atua na Rua 1 com Avenida 4 (Regina Picelli), Rua 1 com Avenida 6 (Centro), Avenida M 39 (Parque São Jorge), Avenida 1 com Avenida dos Costas (Jardim Inocoop), Residencial Jardim Bela Vista, Avenida 46 A com Rua 5 A e 6 A (Jardim Ipê), Rua 3 A com Avenida 42 A e 44 A (Vila Alemã) e Passarela do Samba.

Podas estão programadas para o Bairro do Estádio e Cervezão, manutenção para as praças da Vila Olinda e Jardim Cidade Azul. Roçagens, limpeza e pintura de guias, por sua vez, ocorrem na Chácara Lusa, Orestes Giovanni, Mãe Preta, Avenida Kennedy, Avenida M 15, Avenida Ulysses Guimarães, Rua P 3, Jardim América, Jardim São Paulo, Jardim Itapuã, Jardim Anhanguera, Jardim Kennedy e Avenida Nossa Senhora da Saúde.