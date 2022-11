O ex-prefeito João Teixeira Junior à frente e o ex-vice-prefeito, que assumiu como prefeito depois, Marco Bellagamba

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) julgou irregulares as contas do exercício do ano de 2020 na Prefeitura de Rio Claro, último ano de gestão do então prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. O julgamento ocorreu na terça-feira (8) e o parecer já era desfavorável no processo que apontou falhas de desiquilíbrio orçamentário-financeiro, insuficiência no pagamento de precatórios e irregularidades no recolhimento de encargos sociais durante aquele período.

Em plenário, o conselheiro Robson Marinho votou pela rejeição das contas, sendo acompanhado pelos demais pares. Por conta do fato de no mês de dezembro de 2020 o então prefeito Juninho ter sido afastado do cargo pela Justiça, no curso da investigação do processo referente à compra de R$ 4 milhões em EPIs, o então vice-prefeito Marco Antônio Bellagamba assumiu o posto de prefeito e foi julgado através das contas daquele exercício.

Em nota, Bellagamba declarou ao Jornal Cidade que “eu fiz minha manifestação detalhada, juntando documentos, junto ao Tribunal de Contas, das ações adotadas por mim nesse último mês de mandato, bem como os motivos que me levaram a assumir; portanto, vamos aguardar”, afirmou.

A defesa de Juninho da Padaria foi procurada pela reportagem, nessa quarta-feira (9), e informou que não foi intimada do teor do julgamento e que se manifestará após essa intimação. Em junho deste ano, a Câmara Municipal de Rio Claro rejeitou as contas do exercício do ano de 2019 da Prefeitura, também de Juninho, seguindo o parecer pela rejeição também do Tribunal de Contas do Estado. Os vereadores repetiram a votação das contas de 2018, que no ano passado também foram rejeitadas por unanimidade. Apenas as contas do ano de 2017, primeiro ano do governo anterior, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado.