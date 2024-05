Em comemoração ao mês das mães, o #EmpreendeNoZapMães oferece aulas via WhatsApp para empreendedoras em todo país

Estão abertas as inscrições para o #EmpreendeNoZapMães, programa que capacita mulheres em temas de gestão simplificada de negócios e crescimento pessoal através de vídeo aulas e atividades interativas enviadas em seu próprio telefone celular, via aplicativo WhatsApp. Esta é a sexta edição do projeto, e a segunda focada em mães, realizado pelo Instituto Consulado da Mulher, ação social da Whirlpool que apoia mulheres a empreenderem com formações e mentorias.

“A participação é totalmente gratuita e visa facilitar o acesso à educação empreendedora para todos os tipos de mães (brancas, negras, indígenas, da comunidade LGBTIQAP+) em todo país. Para essa edição, vamos oferecer 750 vagas para empreendedoras maiores de 18 anos que atuam no ramo da alimentação e tenham seu próprio negócio há, no mínimo, seis meses, e renda familiar de até um salário mínimo percapita”, explica Adriana Carvalho, diretora executiva do Consulado da Mulher. Além disso, como as mentorias serão online e via aplicativo, é preciso que as interessadas tenham acesso à internet.

Ao todo, serão oito semanas de conteúdos, com aulas sobre gestão, marketing, finanças, além de palestras sobre maternidade e empreendedorismo, com certificado ao final do programa. “As 50 mulheres que tiverem o melhor desempenho durante as aulas terão direito a uma hora de consultoria voltada para o negócio com uma parceira do Consulado e a doação de R$1.500 para potencializar o seu empreendimento”, afirma Adriana.

As mães empreendedoras interessadas deverão se inscrever até o dia 07 de junho e podem ser feitas no site www.consuladodamulher.org.br.

