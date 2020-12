SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Fifa realizou nesta quinta-feira (17) a cerimônia do prêmio The Best, que elege os melhores do futebol mundial na última temporada em diferentes categorias do futebol masculino e feminino.

O polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. Campeão da Champions, da Bundesliga e da Copa da Alemanha com o clube bávaro, o atacante repete o feito de Luka Modric, que venceu o prêmio em 2018.

Lewandowski e Modric são os únicos a interromperem o domínio de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que dividiram 11 dos 13 troféus entregues desde 2008. O argentino, com seis, e o português, com cinco premiações, foram superados pelo polonês entre os finalistas da edição deste ano.

A melhor atleta do planeta eleita pela Fifa, foi a lateral direita inglesa Lucy Bronze, hoje jogadora do Manchester City. A britânica, porém, conquistou o troféu pelo desempenho na temporada passada com o Lyon, campeão da Champions League feminina.

Manuel Neuer, 34, foi eleito o melhor goleiro do mundo na premiação. Campeão da última Champions League masculina com o Bayern de Munique, o alemão, bicampeão europeu com os bávaros, fatura o seu quinto prêmio individual da Fifa.

Entre as mulheres, a eleita foi a goleira francesa Sarah Bouhaddi, 34, multicampeã pelo Lyon. Com o título da última Champions feminina ao lado de Lucy Bronze, a arqueira somou sua sétima taça europeia pelo clube, potência no futebol das mulheres.

Ainda no futebol feminino, a holandesa Sarina Wiegman ficou com o prêmio de melhor treinadora da modalidade. Campeã da Eurocopa e vice-campeã mundial no comando da Holanda, Wiegmann foi contratada em setembro deste ano pela seleção inglesa.

No futebol masculino, o alemão Jürgen Klopp faturou seu segundo troféu consecutivo de melhor treinador do mundo. O técnico do Liverpool levou o clube inglês à conquista da Premier League na temporada passada, título que o time não conquistava havia 30 anos.

O sul-coreano Son Heung-min, 27, superou o uruguaio Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, e ficou com o Prêmio Puskás de gol mais bonito da temporada. O golaço eleito pela Fifa foi anotado contra o Burnley, em dezembro de 2019, pela Premier League, no qual Son arrancou desde o campo da defesa e invadiu a área adversária para marcar.

No Fifa Fan Award, prêmio que elege torcedores símbolo, o troféu ficou com o brasileiro Marivaldo Francisco da Silva. Torcedor do Sport, ele caminha 60 quilômetros desde a sua cidade, Pombos, até o Recife para assistir aos jogos do clube de coração. A caminhada dura cerca de 12 horas.

Sua história ficou conhecida depois que a Globo realizou uma reportagem com o pernambucano, exibida em setembro de 2019.

A distinção vencida por Marivaldo foi escolhida exclusivamente pelo voto popular.

Esta é a segunda edição seguida do The Best em que o Brasil fatura o prêmio. No ano passado, a palmeirense Silvia Grecco, mãe do jovem Nickollas, foi eleita a torcedora símbolo no Fifa Fan Award.

Veja todos os ganhadores do Fifa The Best

Melhor jogador do mundo

Robert Lewandowski, Bayern de Munique (ALE)

Melhor jogadora do mundo

Lucy Bronze, Manchester City (ING)

Melhor goleiro

Manuel Neuer, Bayern de Munique (ALE)

Melhor goleira

Sarah Bouhaddi, Lyon (FRA)

Melhor técnico do futebol masculino

Jürgen Klopp, Liverpool (ING)

Melhor técnica do futebol feminino

Sarina Wiegman, seleção inglesa

Prêmio Puskás

Son Heung-min, Tottenham (ING)

Fifa Fan Award

Marivaldo Francisco da Silva, torcedor do Sport

Time feminino ideal da FifPro

Christiane Endler, Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Delphine Cascarino, Barbara Bonansea, Veronica Boquete, Megan Rapinoe, Pernille Harder, Vivianne Miedema e Tobin Heath

Time masculino ideal da FifPro

Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davies, Kevin de Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Lionel Messi, Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo