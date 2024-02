A Secretaria Municipal de Mobilidade e Sistema Viário destaca algumas interdições que ocorrerão nesta sexta-feira e nos próximos dias por causa de eventos carnavalescos. Hoje, das 19:00 até 00:00, a Avenida 5 ficará bloqueada entre as ruas 1 e 2, no Centro, para o desfile do Bloco do Coreto. Das 18:00 até 00:00, ficará interditado o trânsito na esquina da Rua 8 com Avenida 7 devido a uma festa comunitária de carnaval. Outra interrupção é na Avenida Amaral Gurgel, da entrada do Jardim Anhanguera à rotatória da Rua 14 (sentido bairro-centro), até o próximo dia 15, embora a folia seja hoje e amanhã.

As sinalizações horizontais estão programadas para a Avenida 10 B, entre as ruas 23 e 24 (Jardim São Paulo), Estrada Vicinal Nicolau Marotti (Rio Claro-Ajapi) e Rua 19 com Avenida 14 (Terra Nova).

O recapeamento continua nas ruas 9 JP e 10 JP, entre as avenidas 3 JP e 7 JP. Já as suavizações de valetas ocorrem na Rua 5 com Avenida 22, Rua 14 com Avenida 4, Rua 10 com Avenida 13 e Rua 13 com Avenida 20, enquanto o tapa-buracos se concentra nos bairros Bela Vista, Benjamim de Castro e Regina Picelli.

Podas na Avenida Brasil (carnaval) e manutenção nas praças do Arco-Íris e Dalva de Oliveira. Roçagens, limpeza e pintura de guias no Centro de Habilitação Infantil Princesa Victoria, Avenida 1 JF (Floridiana), Mãe Preta, Francisco Matarazzo, Ulysses Guimarães, Avenida da Saudade, área externa da Passarela do Samba, Avenida Nossa Senhora da Saúde e Jardim Condutta.