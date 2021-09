A 14ª edição do Novo Basquete Brasil definiu os times que disputarão a competição. Com o retorno confirmado do Rio Claro Basquete e a adição do União Corinthians (RS), a maior competição de basquete do Brasil contará com 17 times na temporada 2021/2022. A próxima temporada do NBB terá início no dia 23 de outubro (sábado), com confronto, horário e local a definir. A tabela completa e o regulamento serão publicados em breve.

“Muito contente em ver o Rio Claro Basquete de volta ao NBB. É uma vitória do esforço de um grupo de pessoas que desde janeiro está construindo este retorno junto às empresas e que acreditaram que a cidade e a torcida podem jogar junto com o time. Estamos construindo uma base sólida para que Rio Claro esteja sempre no NBB. O meu agradecimento ao presidente do ABCD Bandeirantes Aldo Dermarchi, ao prefeito Gustavo Perissinotto e ao secretário de Esportes Yves Carbinatti, que sempre estiveram juntos comigo para angariar os patrocinadores. Agradecer aos diretores da LNB em nome do Sérgio Dominici e Alvaro Costa, que estiveram em Rio Claro apresentando às empresas a importância e representatividade do basquete para a cidade”, disse o diretor Marcelo Tamião.

Além dos patrocinadores que já estão com o Leão no Campeonato Paulista, o diretor confirma para o NBB o apoio de mais uma empresa multinacional.

“Gostaria de agradecer às empresas que já estão com a gente nessa volta: Caprem Construtora, Embramaco, Bocão Pisos, Traumec e Speciale Viagens, e agora em primeira mão não posso deixar de agradecer ao nosso novo patrocinador, a Consul. Além deles, ressaltar os nossos parceiros também de extrema importância que são a Prefeitura de Rio Claro, Secretaria de Esportes, Restaurante Espaço Divino, CF1200 e NA FISIO, que também acreditam no basquete de nossa cidade. Bem-vindo novamente, Rio Claro Basquete”, declarou o diretor.