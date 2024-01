Rodovia Wilson Finardi (SP-191) terá sua duplicação concluída quase cinco anos depois do prazo inicial dado pelo Governo de São Paulo

O Governo de São Paulo, através da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) confirmou nesta semana que as obras de duplicação da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), que liga Rio Claro a Araras, serão retomadas no segundo semestre deste ano e deverão ser concluídas com cinco anos de atraso. Desde 2021 que a intervenção era para ter sido executada em sua totalidade, no entanto, a iniciativa parou após a conclusão da primeira etapa, que corresponde às “pontas” da pista, em trecho dentro do perímetro de Rio Claro e outro na área urbana de Araras.

Segundo a Artesp, os trâmites das obras de duplicação, que contempla 18 quilômetros, do km 52+700 ao km 70+200, estão em andamento “com previsão de início no 2º semestre de 2024 e conclusão no 1º semestre de 2026. Vale ressaltar que o pedido da licença de instalação (LI) e o Decreto de Utilidade Pública (DUP) para desapropriação da área, já foram encaminhados para os órgãos responsáveis”, comunica ao Jornal Cidade. Na época, o investimento total anunciado pelo então governador Geraldo Alckimin era de quase R$ 50 milhões.

Em abril de 2021, a concessionária responsável pelo trecho, Arteris Intervias, argumentou que o trecho não havia atingido o volume de tráfego exigido em contrato para a sua duplicação e que o tema foi parar na Justiça. Quando anunciada anos atrás, a duplicação fora permitida porque a quantidade de veículos que trafegam pela pista já era suficiente para ocorrer a reformulação das vias.

Já nos últimos dias, a empresa informou ao JC que já realizou a duplicação do km 49+700 ao km 52+700 e do km 70+200 ao km 74+721, próximo ao entroncamento com a Rodovia Anhanguera (SP-330), em Araras, e também ao entroncamento com a Rodovia Washington Luiz (SP-255), em Rio Claro e que os trâmites para a retomada da obra estão em andamento.

“Desde o início da concessão, em 2000, a concessionária já investiu mais de R$4,9 bilhões em diferentes trechos rodoviários para garantir maior trafegabilidade e ainda mais segurança aos usuários, entre eles o da SP-191. Os serviços realizados na rodovia contemplam pavimentação e implantação de dispositivos de retorno, ponte de concreto, passarelas e faixas adicionais. Esses e outros investimentos ajudaram a concessionária a reduzir em mais de 53,7% as fatalidades ocorridas em suas rodovias, entre 2010 e 2020, superando a meta da Organização das Nações Unidas (ONU) para um trânsito mais seguro. Atualmente, a SP-191 é considerada uma das 10 melhores rodovias do país, segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2023”, acrescente a concessionária.

Nesta semana, a reportagem esteve no trecho e constatou que o tráfego é intenso e observou até mesmo ciclistas andando no local, na contramão. Em um dos trechos, já duplicado, a equipe do JC também flagrou uma família se arriscando na bica de água que existe no local e que no ano passado foi palco de um trágico acidente de trânsito que vitimou um casal. Apesar de manifestações políticas pelo fechamento da bica, nada aconteceu.

A entrega da primeira fase da obra aconteceu em setembro de 2019, através do então governador João Doria. De lá para cá, a intervenção não aconteceu mais. “Os principais benefícios para as cidades onde foram realizadas as obras são maior conforto e segurança para os motoristas e população em geral, maior fluidez do tráfego com aumento da capacidade da via e aumento do potencial de atração de empresas e investimentos, motivados pela melhoria logística, o que levará à geração de empregos e ao incremento da arrecadação municipal”, anunciou o Governo Estadual na época.