Foto: Divulgação/Shopping Rio Claro

Coleta de lixo seguirá normal e ecopontos irão abrir em horário especial neste feriado. Shopping Rio Claro e comércio de rua terão horários especiais

O feriado de Corpus Christi vai alterar o funcionamento da maioria das repartições da prefeitura de Rio Claro nesta semana. Na quinta (30) e sexta-feira não haverá expediente. O atendimento será retomado na segunda-feira (3). Alguns setores atenderão de maneira diferenciada.

Coleta de lixo

A coleta de lixo será normal no feriado dessa quinta-feira. O serviço também será realizado na sexta-feira (31) e no sábado.

Ecopontos

Os ecopontos abrem em horário especial no feriado de quinta-feira (30), das 8h às 12h. Os ecopontos também funcionarão na sexta-feira (das 8h às 18h30), no sábado (das 8h às 17h) e no domingo (8h às 12h).

O serviço de cata bagulho não será realizado na quinta-feira (30) e será normal na sexta-feira.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo estarão fechados nesta quinta-feira (30/5), em decorrência do feriado de Corpus Christi. As atividades presenciais serão retomadas na sexta-feira, dia 31, mediante agendamento prévio de data e horário. O serviço é solicitado de maneira totalmente gratuita, sem nenhum custo pelos canais oficiais.

Agências bancárias

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no dia 30 de maio. Neste dia, as compensações bancárias, incluindo a TED, também não serão efetivadas. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias, incluindo feriados, poderá ser feito normalmente. Na sexta-feira, 31 de maio, o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente. As contas de consumo (água, energia, telefone) e os carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, 31 de maio, sexta-feira.

Saúde

Da quinta-feira (30) até o domingo o setor de saúde terá plantões no pronto atendimento do Bairro do Estádio (Avenida 29, ruas 12 e 13) e pronto atendimento do Cervezão (Rua M-9, 66). O Samu atende pela linha 192.

Feira livre

A feira livre da Vila Martins será realizada normalmente na sexta-feira (31). As demais feiras livres também serão normais, sábado no São Benedito, às 7 horas, e domingo no Cervezão, também às 7 horas.

Bom Prato

O Programa Bom Prato, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS), abrirá 31 de suas 75 unidades fixas do estado na quinta-feira (30 de maio), feriado de Corpus Christi.

A unidade de Rio Claro, localizada na Rua 1, entre as Avenida 8 e 10, área central, está nesta lita. O almoço servido a partir das 10h30 custa R$ 1,00 assim como o jantar a partir das 17h. Já o café da manhã é servido a R$ 0,50 a partir das 7 da manhã.

Shopping Rio Claro

Para as pessoas que queiram aproveitar o feriado e ir até o Shopping Rio Claro o horário de funcionamento dos setores será o seguinte: lojas e quiosques das 13h às 19h; lazer e entretenimento das 11h às 22h; alimentação das 11h às 22h; academia das 8h às 18h.

No feriado também haverá uma atividade especial na praça de alimentação. Em quatro horários diferentes (15h, 16h, 17h e 18h) será realizado o ‘Dia do cabelo maluco’. As crianças poderão aproveitar uma tarde diferente com muitas brincadeiras, criatividade e penteados. A indicação é para os pequenos irem com um cabelo diferente. A atividade é gratuita.

Comércio de rua

Já o comércio de rua estará aberto neste feriado em horário especial: das 9h às 15h. Já na sexta-feira (31) o atendimento ao público volta a ser das 8h às 18h.

Confira o Daae

O feriado de Corpus Christi vai alterar o funcionamento do atendimento presencial e expediente administrativo do Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro. Na quinta (30) e sexta-feira (31) não haverá expediente. O atendimento, feito por agendamento, será retomado na segunda-feira (3), a partir das 8 horas. Nesse período, o atendimento ao usuário será feito por plantão telefônico, na linha 0800-505-5200, que funciona 24 horas e recebe chamadas de telefones fixos e celulares, todos os dias da semana.