Está prevista interdição neste sábado, das 14 às 23 horas, na Rua 2-A, entre avenidas 50 e 52, no Jardim Primavera, para o “Show no Bairro”, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo. Outras interrupções de trânsito ocorrerão na Avenida 68, entre as ruas 4 e 6, no Jardim Araucária, das 14 às 22 horas, para um evento carnavalesco na comunidade, e na Avenida 61, entre as ruas 16 e 17, no Jardim Itapuã, das 9 às 22 horas, em decorrência do “Aulão de Aniversário” do Point 61.

Amanhã, por sua vez, informa a Mobilidade Urbana, o trânsito permanecerá fechado na Avenida 37, entre ruas 20 e 21, no Jardim do Trevo, a partir das 10:30, por solicitação de um bar existente no local.

As sinalizações de solo acontecem na Rua 23 com Avenida 70 (Recanto Paraíso), Rua 27, entre avenidas 62 e 64 (Recanto Paraíso) e Avenida 4 com Avenida 2 (Cidade Claret).

Recapeamento das ruas 7 JP, 6 JP e 5 JP, entre as avenidas 3 JP e 7 JP, e suavizações de valetas com trechos interditados na Rua 5 com avenidas 11, 15, 19, 25 e 27, Rua 12 com Avenida 14, Rua 13 com Avenida 2, Rua 14 com Avenida 24 e Rua 14 com Avenida 22.