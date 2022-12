A primeira etapa das alterações que a prefeitura de Rio Claro está realizando no cruzamento da Avenida 32 com a a Avenida Visconde do Rio Claro foi finalizada nesta sexta-feira com a pavimentação de parte do trecho em obras. O trabalho continua e trecho do canteiro central da Avenida 32 será reduzido.

O trânsito segue interditado em meia pista. A orientação é de que os motoristas evitem circular pelas imediações, já que o tráfego ali é intenso e apenas uma via está liberada. A intervenção vai melhorar o fluxo de veículos. Os trabalhos começaram no domingo. “Essa alteração dará maior dinamismo ao trânsito, com segurança para os condutores”, explica Vítor Caparrotti, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário.

Tanto a Avenida 32 quanto a Avenida Visconde do Rio Claro são muito movimentadas. Pelo cruzamento das duas vias circulam milhares de veículos diariamente. A iniciativa, que está sendo realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, faz pare de uma série de ações da prefeitura para tornar o trânsito mais ágil e seguro para motoristas e pedestres.

As iniciativas incluem a suavização de valetas, também realizada pelas secretarias de Mobilidade Urbana e Obras, e que resolve antigo problema que incomodava os condutores. O setor de Mobilidade Urbana e Sistema Viário também está renovando e ampliando a sinalização de trânsito horizontal e vertical.