Papa faz carta que será entregue a prefeitos eleitos no Brasil (Paulo Pinto/FotosPublicas)

O encontro virtual que aconteceu entre o Papa Francisco, empresários e estudantes de todo mundo está rendendo bons frutos.

A cidade de Rio Claro teve sua representante no encontro “A Economia de Francisco”, Flávia Mengardo Gouvêa, de 32 anos, formada em Relações Internacionais, com mestrado em História e MBA em Gestão de Negócios.

A rio-clarense já conversou com o JC sobre essa experiência ao representar a Diocese de Piracicaba.

CARTA

Após o encontro, uma carta foi elaborada e será entregue aos prefeitos eleitos no Brasil. Esse material traz as decisões do encontro dos jovens com o Papa Francisco e toda comunidade é convidada a assinar esse material através do link www.bemdobrasil.com.br.

Na carta, é possível entender a preocupação do Pontífice com a situação atual do país e do mundo.

“É inegável que vivemos uma profunda crise civilizacional. A política econômica tem colocado os interesses econômicos acima da vida. É como se cada indivíduo existisse apenas para atender e servir ao mercado, que é compreendido como uma entidade sobrenatural, com vontade própria. Há uma verdadeira idolatria do mercado, que se tornou um deus. Incapaz de perceber as pessoas, em sua dimensão mais humana e real, a economia neoliberal apenas enxerga o lucro e as possibilidades de acumulação de dinheiro e bens de capital. O Estado precisa suplantar as desigualdades sociais, de maneira a cuidar de seus cidadãos. É uma economia sem coração, alheia a qualquer sentimento de humanidade”, afirma um dos trechos iniciais do material.

Ainda segundo a carta, para Francisco, é preciso “RE-almar a economia, e trazer a humanidade e a fraternidade social para o centro de todas as dimensões da vida”, fala.

A comunidade é convidada a reforçar o apelo do Papa Francisco aos prefeitos eleitos das cidades do Brasil através do link www. bemdobrasil.com.br. O material foi elaborado após uma reunião entre o Pontífice, empresários e jovens com menos de 35 anos, que aconteceu virtualmente