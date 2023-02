Comissões são eleitas para novo ano na Câmara Municipal de Rio Claro.

Vereador Moisés Marques (PP) perdeu espaço e ficou sem integrar comissões. Nas votações, foi contra as novas formações.

A Câmara Municipal de Rio Claro retomou os trabalhos em plenário nessa segunda-feira (6) após quase dois meses de recesso parlamentar. No início da sessão camarária, os vereadores votaram e elegeram os novos membros das comissões permanentes da Casa, que são os grupos que estudam e deliberam sobre projetos de lei em tramitação. As formações reveladas pela coluna Farol JC em primeira mão no domingo (5) se confirmaram e novos parlamentares passaram a compor algumas das comissões.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) segue no comando de Diego Gonzales (PSD) com Adriano La Torre (PP) relator e Val Demarchi (União Brasil) membro. A Comissão Orçamentária e Finanças segue com La Torre presidente e Geraldo Voluntário (MDB) relator. Rodrigo Guedes (União Brasil) chega para ser membro. A Comissão de Administração Pública continua no comando de Hernani Leonhardt (MDB), com Serginho Carnevale (União Brasil) relator e com Alessandro Almeida (Podemos) membro.

A Comissão de Políticas Públicas terá Thiago Yamamoto (PSD) presidente, Irander Augusto (Republicanos) relator e Rodrigo membro. A Comissão dos Direitos da Pessoa Humana terá Sivaldo Faísca (União Brasil) presidente, La Torre relator e Vagner Baungartner (PSDB) membro. A Comissão dos Direitos da Mulher segue com Carol Gomes (Cidadania) à frente, com Geraldo relator e Paulo Guedes (PSDB) membro. A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem Vagner presidente, Alessandro relator e Júlio Lopes (PP) membro.

A Comissão do Meio Ambiente segue com Lopes presidente, Geraldo relator e Carol membro. A Comissão de Defesa dos Animais continua com Alessandro presidente, o relator será Hernani e o membro Lopes. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente terá Serginho presidente, enquanto Thiago será relator. Carol abriu mão, em plenário, de ser membro e cedeu lugar para Luciano Bonsucesso (PL).

Vereador Moisés Marques

Isolado e votando contra a formação das comissões, Moisés Marques (PP) se manifestou à Farol JC sobre a situação. “Votei contra duas comissões, mas que fique bem claro que não o fiz pelos vereadores que as constituem. Minha motivação nasceu da atitude do líder do meu partido, vereador Júlio Lopes, responsável pela indicação dos vereadores do nosso partido, o PP. O assunto deveria ser tratado entre os membros do partido, mas o Júlio não me convidou para a discussão e formação das comissões, ele simplesmente decidiu não me indicar e me informar. Mas eu saí das comissões com o sentimento de dever cumprido, onde realizei trabalhos importantes, como: na CCJ como relator, sempre fui respeitoso aos prazos estabelecidos e atento aos projetos de lei que tramitavam pela Câmara Municipal. Como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, realizei vários projetos na proteção das nossas crianças”, declarou. O espaço está aberto a Júlio Lopes para manifestação.