De acordo com a Acirc (Associação Comercial e Industrial de Rio Claro), a recomendação é de que os lojistas atendam em horário especial: das 10h da manhã às 15 horas.

Já o Shopping Rio Claro estará atendendo presencialmente no feriado de 1º de maio, no sábado, no período das 12h às 19h. A partir de segunda-feira (3) haverá ampliação do horário de atendimento, que passa a ser de segunda a sábado das 10h às 20h, e nos domingos e feriados das 12h às 20h Praça de Alimentação e das 13h às 19h as demais lojas.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Rio Claro, os supermercados irão variar o atendimento conforme cada rede preferir no fim de semana. Alguns abrirão sábado e fecharão domingo, e vice-versa. Por isso, a entidade recomenda que o consumidor faça a pesquisa junto ao supermercado de sua preferência antes de sair de casa.

A prorrogação da fase de transição do Plano SP, pelo Governo Estadual passa a valer com horário estendido das 6h às 20h vale a partir de sábado (1) para estabelecimentos comerciais, galerias e shoppings. O mesmo poderá ser seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes, etc.

As feiras livres de Rio Claro voltaram a ser realizadas após período suspensas devido à pandemia. A feira livre da Vila Martins tem edição todas as terças e sextas-feiras, das 17 às 20 horas, na Central do Agronegócio, antigo Espaço Livre da Vila Martins, na Rua 3-A com Avenida 46-A.

Já as duas feiras livres mais antigas de Rio Claro, realizadas em vias públicas, têm atividades aos sábados no bairro São Benedito e domingo no Cervezão. A tradicional feira do São Benedito é realizada no trecho da Avenida 13 entre ruas 9 e 10, das 6 horas ao meio dia. Aos domingos, a movimentada feira do Cervezão é montada na Avenida M-25 com Rua M-17, na região mais populosa do município, também das 6 horas ao meio dia.

A coleta de lixo domiciliar em Rio Claro será realizada normalmente nesse sábado, 1, feriado que comemora o Dia do Trabalhador. Moradores dos bairros nos quais o serviço é realizado aos sábados podem colocar o material para ser recolhido normalmente.Já os ecopontos abrem em horário especial no feriado desse sábado e atenderão das 8 horas ao meio dia. A coleta seletiva de lixo é outro serviço que, excepcionalmente, não será realizado nesse sábado, devido às comemorações do 1º de Maio.