Foto Arquivo

O município de Rio Claro fez uma atualização no decreto que estabelece mais restrições na pandemia de coronavírus. A partir desta quarta-feira (31), bares, restaurantes, lanchonetes, supermercados e o comércio em geral estão autorizados a funcionar com os serviços de “pegue e leve” (take away), conforme decreto público no Diário Oficial do Município. As modalidades de drive-thru e delivery, que já estavam autorizadas, continuam valendo.

“Isso não gera aglomeração e vai facilitar a vida dos comerciantes”, afirmou o prefeito Gustavo Perissinotto em vídeo divulgado nas redes sociais. O prefeito alerta à população para a necessidade de continuar seguindo as orientações das autoridades sanitárias no combate ao coronavírus, especialmente quanto ao distanciamento social, uso de máscara e de álcool em gel.

Com os serviços de “pegue e leve”, que poderão ser feitos até a meia noite, o consumidor vai até a porta do comércio retirar sua mercadoria e não pode ter acesso ao interior do estabelecimento. Os serviços de drive-thru, que também poderão ser feitos até a meia noite, são exclusivos àqueles estabelecimentos que detiverem estrutura física para o exercício dessa modalidade. Já as entregas (delivery) podem ser feitas sem limite de horário.