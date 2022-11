O comércio de Rio Claro tem horário especial hoje, sábado (26), e fica aberto até às 18h. Os consumidores atentos ao movimento da Black Friday saíram às ruas ontem, sexta-feira (25), atrás das melhores ofertas. Muitos já com o intuito de antecipar as compras do Natal encheram as lojas especializadas em produtos desta época. Estabelecimentos voltados aos produtos de beleza e saúde também registraram público maior que em dias normais.

Já em uma tradicional loja de móveis e eletrodomésticos da Rua 3, a procura pelas ofertas superou a do ano passado. De acordo com o gerente Arthur Pablo, este fim de ano de 2022 chegou diferente: “É a primeira vez que temos a Black Friday junto com a Copa do Mundo e muito próximo ao Natal. Sem dúvida essas três grandes datas deram um impulso no consumidor e coincidência ou não o item que mais vendemos foram os televisores, de todos os tamanhos, porém as maiores são as mais procuradas”.

Ele ainda aponta que uma preocupação foi garantir tranquilidade e bom atendimento ao consumidor: “Geralmente nessas épocas é aquela correria, filas, porém acredito que pelo aumento novamente de casos de Covid o público está vindo em horários diferenciados e nós também fizemos a nossa parte. Investimos na ventilação e contratamos funcionários somente que estavam com a vacinação em dia”, completou Arthur.

Atenta e olhando com detalhes as ofertas estava dona Etelvina Fernandes. Ela entrou primeiro na loja enquanto aguardava o marido estacionar o carro: “Eu vim buscar um jogo de panelas novo e de preferência essas antiaderentes, com um acabamento mais bonito, que não gruda nada no fundo. As minhas já estão velhas e ter panela bonita para usar é o meu gosto”, disse a consumidora.