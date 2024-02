O Teatro do Sesi Rio Claro recebe no próximo domingo, 11/02, a comédia infantil ‘Futebol das Palhaças’, que será apresentada pela Companhia Asfalto de Poesia, com o elenco formado por Amanda Massaro, Marcela Sampaio, Maria Silvia do Nascimento e Rebeka Teixeira. O espetáculo começa às 11h e é gratuito ao público em geral.

A reserva já está disponível pela plataforma Meu Sesi, que pode ser acessada pelo site www.sesisp.org.br/eventos. Basta fazer o cadastro e selecionar a unidade Rio Claro para conseguir os bilhetes da peça.

A apresentação, com duração de aproximadamente 90 minutos, leva ao palco uma abordagem sobre o futebol feminino, modalidade que já foi proibida no Brasil e no mundo. Além do ‘jogar bola’, a peça debate de forma lúdica com o público sobre os direitos que as mulheres já tiveram impedidos e ainda precisam batalhar para entrar em diversos campos, trazendo a mensagem de que o ‘jogo ainda vai virar’.

O espetáculo, que tem classificação livre, convida a plateia a vestir a camisa e participar de uma atividade que diverte e faz refletir.

SERVIÇO

Futebol das Palhaças (aproximadamente 90 minutos). Domingo, 11/02, às 11h, no Teatro do Sesi Rio Claro (Avenida M-29, 441, Jardim Floridiana). Classificação livre. Gratuito. Reserva de ingressos pela plataforma Meu Sesi, no site www.sesisp.org.br/eventos.