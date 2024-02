A prefeitura de Rio Claro começou as obras de infraestrutura para a pavimentação da Avenida Potencial, importante via do Distrito Industrial

A prefeitura de Rio Claro começou as obras de infraestrutura para a pavimentação da Avenida Potencial, importante via do Distrito Industrial. Toda a extensão da avenida receberá o asfalto. Os trabalhos começaram com a abertura do solo para a colocação de galerias de águas das chuvas. Também serão feitas bocas de lobo, guias e sarjetas. É o programa Rio Claro em Ação, no qual a prefeitura intensifica serviços de zeladoria e leva melhorias como asfalto e recapeamento a várias regiões.

“Seguimos firmes em nossas ações para melhorar as condições de ruas e avenidas de Rio Claro, desta vez, com mais uma obra de pavimentação”, comenta o prefeito Gustavo, destacando a importância do Distrito Industrial para a economia do município. O prefeito lembra que o asfaltamento vai beneficiar diretamente trabalhadores e empresários.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a Avenida Potencial é uma das três vias do Distrito Industrial que estão para receber asfalto. Também serão 100% pavimentas a Rua Alfa e a Avenida Meridian. Ambas receberão infraestrutura com sistema de drenagem, guias e sarjetas.

“São obras que farão a diferença na estrutura urbana do Distrito Industrial, levando a essas vias melhorias há muito esperadas”, comenta o secretário municipal de Obras, Valdir de Oliveira, informando que as três vias vão somar 23.900 metros quadrados de pavimentação asfáltica.

Esse trabalho está sendo feito em uma parceria da prefeitura com o governo estadual por meio do programa Nossa Rua. É o mesmo convênio da pavimentação de 100% do bairro Nova Veneza, trabalho que está em fase final. A parceria prevê ainda o asfaltamento do bairro Maria Cristina e de trechos de Ajapi, Jardim Anhanguera, Jardim Mirassol, Jardim Novo, Jardim São Paulo, Novo Wenzel, Vila Santo Antônio, Jardim Araucária, Vila Paulista, Jardim Matheus Manieiro, Vila da Paz e Jardim Inocoop. O investimento total é de R$ 20 milhões, sendo R$ 10 milhões da prefeitura e R$ 10 milhões do governo do estado.