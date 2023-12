Imagem: Arquivo JC

Comércio de Rio Claro inicia horário noturno visando às vendas para o Natal nesta segunda-feira; polêmica do fechamento da Rua 3 ficou para o Executivo

A partir desta segunda-feira (4), o chamado “comércio de rua” abre suas portas até as 22 horas. Com o início do horário natalino, surgiu o questionamento sobre o fechamento (ou não) da Rua 3. Procurada, a prefeitura de Rio Claro, através da Secretaria de Comunicação, respondeu que: “A Secretaria Municipal de Turismo informa que a prefeitura acatou solicitação do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sincomércio) para que o trânsito de veículos na Rua 3 permaneça aberto no período natalino”. Mas não houve resposta ao questionamento feito por esta coluna sobre quais foram os resultados das pesquisas feitas junto aos lojistas e aos consumidores, anunciadas pelo secretário de Turismo, Guilherme Pizzirani, durante entrevista recente à Rádio Jovem Pan News. Oficialmente, impera o silêncio, porém, nos bastidores, o que se sabe é que os dois levantamentos tiveram como resultado vencedor o fechamento da Rua 3 nas noites que antecedem o Natal. Ou seja, a decisão da gestão municipal não foi baseada na opinião dos comerciantes e consumidores.

O Sindicato do Comércio Varejista já havia se pronunciado contrário ao fechamento da Rua 3, e apresentou enquete elaborada junto a seus associados pela qual a maioria optou pela rua aberta. Já a Associação Comercial e Industrial de Rio Claro – Acirc informou que a decisão caberia à prefeitura. a partir deste ano. Vale ressaltar que durante anos o fechamento da rua foi tradição no município, mas deixou de ser realizado a partir de 2019 sob o argumento de que havia solicitação dos lojistas. Um dos principais motivos seria a redução das vagas de estacionamento. Já os que defendem o fechamento reclamam sobre a falta de espaço nos dias de maior movimento que antecedem o Natal.

Imagem: Acirc (Associação Comercial e Industrial de Rio Claro)

O PL de Rio Claro não tem e não terá qualquer tipo de compromisso, acordo ou composição política com o PT, tampouco caminhará com ele nas Eleições Municipais. Onde estiver o PT, não estará o PL escreveu em nota oficial o presidente da Executiva Municipal do PL em Rio Claro, Alcir Russo Jr

Presidente da Executiva Municipal do PL em Rio Claro, Alcir Russo Jr

No limbo – O secretário municipal de Segurança e Defesa Civil, Gustavo Viegas Carneiro, vem travando uma batalha para tentar adequar o projeto do Plano Diretor de Rio Claro ao conceito que se estabelece hoje de cidade “sustentável e resiliente”. Ao chegar à pasta, o secretário descobriu “na gaveta” um estudo elaborado pela Casa Militar do Gabinete do Governo de São Paulo em outubro de 2019 que mapeia o município quanto às questões de riscos relacionados ao meio ambiente e qualidade de vida da população. Estranhamente, essas observações não constam no esboço do Plano Diretor. Doutor em Planejamento Ambiental, Viegas Carneiro sabe da gravidade dessa ausência, mas parece estar sozinho nessa preocupação.

O ex-delegado José Gustavo Viégas Carneiro, secretário municipal de Segurança de Rio Claro

lll Alto-falante

O movimento Salve Rio Claro será lançado neste domingo (3) com atividade programada para o Jardim Santa Maria, no parquinho localizado na Rua 15 com a Avenida 80. Organizado pelo Psol, o projeto busca envolver a comunidade na apresentação das demandas e sugestões de soluções. Vem nos moldes do movimento realizado em São Paulo na candidatura do agora deputado Guilherme Boulos.

lll Caça às bruxas

Com as eleições se aproximando, a “patrulha” sobre filiações partidárias dentro do governo de Gustavo Perissinotto vem se intensificando tanto pela oposição, quanto pelo chamado “fogo amigo”. Vale lembrar que foi estratégia do próprio prefeito juntar siglas das mais diversas ideologias, o que resulta em abrigar lado a lado seus representantes. E, o mais importante, perseguição nesse caso pode ser enquadrada em assédio moral.