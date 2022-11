O Programa de Atendimento Rápido (PAR) na Saúde proporcionou nos últimos dois anos o atendimento de 69.211 pessoas nas unidades de saúde dos bairros de Rio Claro, incluindo as unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde. “Com o atendimento de demanda espontânea nestas unidades, contribuímos para a redução das filas nas unidades de urgência do município e melhora na qualidade do serviço”, destaca o prefeito Gustavo, que implantou o programa.

Os atendimentos a partir de demanda espontânea são realizados nas unidades de saúde dos bairros ao longo do dia, conforme a disponibilidade de agenda. Os pacientes passam por consulta com equipe de enfermagem, que determina a necessidade de consulta médica no mesmo dia ou agendamento para data posterior. “O objetivo é resolver com brevidade a demanda do usuário e diminuir agendamentos em longo prazo, o que é fundamental para que o paciente seja atendido no local correto”, frisa Giulia Puttomatti, presidente da Fundação Municipal de Saúde. Em algumas situações a consulta com enfermeiro é suficiente para atender a necessidade do paciente.

A maioria dos casos atendidos nas unidades de urgência é de pacientes não graves, com casos que deveriam ser resolvidos nas unidades da atenção primária. Para mudar essa situação, além do PAR, Rio Claro criou a Central de Acesso Avançado em Saúde. Com ela, o paciente agenda a consulta nas unidades sem precisar sair de casa, pelo telefone ou internet.

A Central de Acesso Avançado em Saúde atende pela linha telefônica 0800 019 09 99, de segunda a sexta-feira das 7 às 19 horas. Além do telefone, a central também conta com chat, que pode ser acessado por meio da página da Fundação de Saúde (saude-rioclaro.org.br). “Esse serviço inovador foi implantado para modernizar o atendimento e demonstra o planejamento na gestão pública”, afirma o prefeito Gustavo.

O contato telefônico com a central se dá por meio de ligação gratuita. O usuário deve usar exclusivamente o serviço para agendar a consulta nas unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família. O mesmo vale para reagendamento e cancelamento de consultas. Além das consultas médicas e de enfermagem, também são feitos por telefone os agendamentos de papanicolau e primeira consulta odontológica.