O avanço da variante Delta da Covid-19 na região também deixa em alerta a Fundação Municipal de Saúde em Rio Claro. Através de parceria com o Instituto Butantan, do Governo do Estado, o município promoverá uma ação de 400 testes do tipo PCR para um levantamento da circulação da variante na cidade. Até o momento, a Prefeitura não recebeu a notificação de nenhum caso do tipo. Na região, cidades como Cordeirópolis, Araras e Piracicaba já confirmaram registros da Delta em munícipes.

Os testes serão realizados em Piracicaba até o fim do mês por meio do LabMóvel, um laboratório móvel do Butantan equipado para o diagnóstico genômico do vírus SARS-CoV-2, que tem como objetivo acelerar o processo de testagem dos casos suspeitos de Covid-19 e aprimorar o monitoramento das variantes do vírus no estado de São Paulo.

“Os resultados deverão ser divulgados até meados de outubro e serão importantes para levantamento preciso sobre a circulação de variantes do coronavírus no município”, informa a secretária municipal de Saúde, Giulia Puttomatti. A parceria, segundo informa a Prefeitura, não terá custos ao município. Os 400 testes serão feitos por pacientes sintomáticos a partir de recomendação médica, de acordo com a Fundação de Saúde.