O Clube de Campo de Rio Claro divulgou a programação de seu Carnaval 2024 e muitas atrações rechearão os dias de folia dos sócios e convidados. São apresentações cheias de animação, espaço adequado para as crianças, alimentação e muita, mas muita festa!

A folia começa na sexta-feira, dia 9 de fevereiro, e segue até o dia 13, terça-feira de Carnaval.

No dia 9, a festa começa com Bloco Esquina do Veneno, a partir das 18 horas, no Bar da Cida, com sambas e marchinhas. Haverá recreação com Café com Leite.

No sábado (10), é dia de Carnarock, a partir das 15 horas, no gramado da Sede Social, com espaço kids. Haverá show da banda Sabadabada e Hitmen, com o melhor do pop rock.

Já, no domingo (11), haverá matinê da família, a partir das 15 horas, também no gramado da sede social. A Banda do Veneno faz apresentações às 15h30 e às 18h30 tem Bando D’água, com samba rock.

O Baile Carna Clube anima a noite de segunda (12), a partir das 19 horas, também no mesmo espaço do gramado. As bandas Pago10 e Batuque da Nega animam os presentes.

E para encerrar as festividades carnavalescas, a atração é da matinê da família de terça-feira (13), terá show de Samba D’Aninha, a partir das 15 horas, no gramado da Sede Social, com espaço kids.

O Clube de Campo de Rio Claro fica na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3, em Rio Claro. Sobre a compra de convites para os eventos, o contato é direto na secretaria, pelo telefone (19) 3534-8700.