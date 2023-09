A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro será aberta hoje (30) com cinco jogos. Às 16h – Flamengo x Bahia no estádio do Maracanã, Fortaleza x Grêmio na Arena Castelão, às 18h30 São Paulo x Corinthians no estádio do Morumbi, e Cuiabá x Fluminense na Arena Pantanal. Às 21h, Internacional x Atlético-MG no Beira Rio fecha os jogos de hoje. No domingo (1º), às 16h, Santos x Vasco na Vila Belmiro, Cruzeiro x América-MG no Mineirão, e Coritiba x Athletico-PR na Arena da Baixada, às 18h30 Bragantino x Palmeiras no Nabib Abi Chedid. Na segunda (2), às 20h, Botafogo x Goiás no Nilton Santos encerra a rodada.

O Botafogo segue na liderança com 51 pontos, o Palmeiras é o segundo com 44, o Grêmio o terceiro com 43, o Bragantino o quarto com 42, o Fluminense o quinto com 41, Athletico Paranaense em sexto e Flamengo em sétimo com 40 pontos, e Fortaleza em oitavo com 38 completam o G8. Na zona do rebaixamento, o Bahia abre o Z4 na 17ª posição com 25 pontos, o Santos o 18º com 24, o América Mineiro o 19º com 17 e o Coritiba o 20º com 14.