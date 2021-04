O Claretiano – Centro de Carreira é o núcleo de empregabilidade do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro.

O Claretiano – Centro de Carreira é o núcleo de empregabilidade do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. Por meio desse departamento, os alunos recebem vagas de estágio e de empregos efetivos, conteúdos e informações sobre o mercado de trabalho, além de eventos, testes, dicas de preparação para processos seletivos, orientação profissional, entre outras atividades que os ajudam a se organizar na construção de carreira, tudo isso em um portal exclusivo.

Lançado em 2019, o Centro de Carreira oferta em média 60 vagas mensais, em parceria com empresas de Rio Claro e região, nas mais diversas áreas, como Administração, Ciências Contábeis, Recursos Humanos, Marketing (principalmente por conta de muitas demandas serem transformadas em serviços on-line), Tecnologia da Informação (para automatização de vendas, suporte, desenvolvimento, programação etc.), Nutrição, Estética, além de outras áreas.

Durante o seu primeiro ano, muitas atividades foram realizadas, como o Workshop sobre Gestão do Tempo (confira aqui), realizado em parceria com a Prof.ª Sâmia Dias, do curso de Publicidade e Propaganda. Também, o Workshop Refundar ou Afundar, com a empresa Propósito Maior (confira aqui), que foi realizado com os coordenadores dos cursos de graduação e de setores do Claretiano de Rio Claro, a fim de ampliar o autoconhecimento e as estratégias para o desenvolvimento individual e da equipe.

Durante a pandemia, o trabalho do Centro de Carreira se intensificou ainda mais, tendo em vista a importância de manter os alunos do Claretiano no mercado de trabalho durante e depois da conclusão de seus cursos.

Em 2020, foram mais de 500 vagas disponibilizadas e mais de 340 estudantes estão empregados, graças ao Centro de Carreira. De acordo com a Coordenadora do Centro de Carreira, Cláudia Santos, muitos alunos perderam o emprego por conta da pandemia e isso os ajudou a buscar vagas nas áreas nas quais desejam construir carreira.

Veja abaixo o depoimento da ex-aluna Sabrina Luna da Silva Moreira, que concluiu sua graduação em 2020 e está feliz com os resultados do trabalho realizado durante o seu último ano.

Depoimento de Sabrina Lino da Silva Moreira Gostaria de agradecer imensamente o Claretiano – Centro de Carreira pela ajuda para conquistar meu lugar no mercado de trabalho. Em 2020, mesmo com a pandemia, o Centro de Carreira me ajudou a conseguir meu estágio. Eu estava no último ano da faculdade e não conseguia trabalho em lugar nenhum, mas com a ajuda consegui um estágio ótimo, em uma empresa excelente. Assim que me formei na faculdade fui efetivada e estou empregada até hoje, trabalhando com o que eu amo. Então gostaria de agradecer e dizer que o Claretiano é uma excelente instituição, que vai além da sala de aula e atua de maneira humana para com seus alunos. Gostaria também de agradecer em especial a Cláudia, que sempre foi muito atenciosa comigo. Deixo aqui meu forte abraço a todos os responsáveis por esse projeto tão bacana.

O Claretiano – Centro de Carreira possui parceria com mais de 300 empresas em Rio Claro e região, tais como Korin, Agroceres e Riclan. Essas empresas divulgam vagas, promovem atividades em parceria com a instituição, além de possibilitar a participação dos alunos em atividades internas e externas, como SIPAT e eventos específicos.

As empresas que anunciam vagas com o Centro de Carreira recebem uma atenção diferenciada para que a vaga seja atendida por um aluno que realmente possua o perfil desejado. Ao anunciar, a empresa define as especificidades do cargo; posteriormente, são realizadas avaliações, como seleções dinâmicas ou entrevistas que, de fato, colocam em prática a função para o aluno apresentar seus requisitos.

Dessa forma, além de receber o candidato exato para o cargo, o que possibilita que o aluno siga empregado, ainda possibilita à empresa conhecer o estudante que futuramente será seu colaborador.

Vale lembrar que o serviço do Centro de Carreira é um serviço exclusivo dos alunos do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. Todos os estudantes matriculados em cursos presenciais do Claretiano em Rio Claro podem se inscrever no portal e se atualizar sobre vagas, eventos, materiais semanais ou orientações sobre elaboração de currículos, entrevistas e carreira.

De acordo com Cláudia, na tomada de decisão sobre a instituição de ensino superior, é importante considerar o tema empregabilidade e carreira, “esse apoio será um diferencial na sua evolução como um todo.“

Quer ser aluno do Claretiano? Aproveite! As inscrições para o segundo semestre estão abertas. Acesse claretiano.edu.br, conheça os cursos disponíveis.