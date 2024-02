Reportagem do Jornal Cidade flagrou um homem adulto e uma jovem adolescente no acostamento da bica de água

Há cinco meses uma tragédia foi registrada no trecho da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), no sentido Rio Claro a Ipeúna. Um casal foi atropelado no acostamento da pista quando estava parado retirando água de uma bica com galões. O acidente vitimou Marcelo Aparecido Santos e sua esposa, Irene Santos, que foram atingidos por um veículo. Santos morreu no local do acidente e Irene, após ter sido socorrida em estado grave à Santa Casa, acabou não resistindo aos ferimentos, morrendo algumas horas depois.

Passado todo esse período, o problema com o risco de parar no trecho continua. A reportagem do Jornal Cidade flagrou mais uma vez a situação no local. Na última semana, durante gravação de matéria sobre a retomada das obras de duplicação da rodovia, a equipe do JC observou uma família também parada no mesmo ponto da tragédia. Um homem adulto carregava galões com a água da bica, enquanto uma jovem adolescente estava também fora do carro mexendo no celular. O problema é recorrente e, mesmo com pedidos por solução, nada aconteceu.

A Arteris Intervias, concessionária responsável pelo trecho, reforçou na época da morte do casal ao Jornal Cidade que o acostamento das rodovias só deve ser utilizado em casos de emergência e que paradas desnecessárias nesses locais expõem os usuários a riscos de acidentes. A empresa esclarece ainda que a água neste trecho da SP-191 é proveniente de drenos de solo, uma técnica de drenagem para evitar que deslizamentos de terra aconteçam, e seu uso não é aconselhado.

Ainda na ocasião da tragédia, a Câmara Municipal de Rio Claro chegou a cobrar por intervenções no local, o que também não ocorreu. Em nota à imprensa, o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) comunicou que é somente responsável pela outorga de captação de água superficial no Ribeirão Claro e no Rio Corumbataí e água subterrânea no Distrito de Ferraz, “garantindo qualidade no fornecimento de água tratada na área do município de Rio Claro e distritos de sua abrangência de atuação”, finaliza.