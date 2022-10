Tricolor entra em campo neste domingo diante do Juventude, buscando uma vaga na Taça Libertadores da América 2023

Neste domingo (23), tem sequência a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro com cinco partidas agendadas. Às 16h tem o clássico carioca Fluminense x Botafogo no Maracanã e Juventude x São Paulo no Alfredo Jaconi. Às 18h o Atlético-GO encara o Ceará no Antônio Accioly e o Coritiba recebe o Internacional no Couto Pereira.

A rodada será encerrada na segunda-feira (24) às 20h com o Fortaleza enfrentando o Atlético-MG na Arena Castelão.

São Paulo FC

O Tricolor vem de vitória diante do Coritiba por 3 a 1 no Morumbi na última quinta-feira (20) e subiu aos 44 pontos, para a 10ª posição do Brasileirão. Para a partida diante do Juventude, o técnico Rogério Ceni terá o retorno dos zagueiros Beraldo e Ferraresi, que voltam de suspensão.