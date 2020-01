Um atropelamento de ciclista foi registrado na tarde desta terça-feira (7), em Rio Claro. Um ônibus atingiu a bicicleta no cruzamento entre a Rua 9 e a Avenida 40, no bairro Santana.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o ciclista teve escoriações no tórax e abdômen e foi socorrido para a UPA do Cervezão, onde está sob observação médico.

A equipe dos Bombeiros que atendeu a ocorrência é formada pelo Cabo Thomazini, Cabo Bento e Soldado Gomes.