Na próxima quinta-feira (16), o China In Box realiza o projeto Yakissoba Solidário, em prol da campanha Ame o Raul, que visa ajudar um bebê que precisa de medicamentos importados.

Durante a ação na quinta, toda a arrecadação da venda do prato Yakissoba Clássico será destinada a ajudar Raul. Para mais detalhes sobre a campanha do China In Box, é só ficar ligado nas redes sociais do restaurante.

Ame o Raul

Raul é um bebê de 6 meses, que aos 3, foi diagnosticado com Ame tipo 1, doença rara e degenerativa, e precisa do remédio mais caro do mundo. Para mais detalhes sobre a campanha, basta acessar http://facebook.com/AmeoRaul ou https://www.instagram.com/ameoraul/?hl=pt-br