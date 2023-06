Mais de 250 carretéis com cerol foram apreendidos ontem.

A Prefeitura de Rio Claro promoveu uma operação conjunta entre o Desurb e a Guarda Civil Municipal nessa quarta-feira (14) que teve como resultado a apreensão de centenas de carretéis de linhas com cerol prontos para serem comercializados através da internet. De acordo com informações do secretário municipal Agnelo Matos, que responde pelo departamento de fiscalizações, a denúncia chegou através de um munícipe no Atende Fácil, órgão de atendimento do poder público.

“Os fiscais do Desurb fizeram o levantamento da denúncia através do comércio eletrônico e a fiscalização junto com a Guarda Civil Municipal. Chegando ao local, foram surpreendidos com cerca de 250 carretéis de material ilícito e que, inclusive, já tiraram a vida de rio-clarenses e de outros brasileiros. A empresa está com total desvio de finalidade”, explica. A multa chega a R$ 173 mil, de acordo com Agnelo.

Diante da apreensão dos materiais, será elaborada uma autuação de R$ 173 mil, além de ser protocolado um processo administrativo que chegará à Justiça. “Existem legislações contra este tipo de comércio. Foi muito importante essa denúncia, que as pessoas façam as denúncias que faremos a fiscalização”, acrescenta.

O GCM Santos, que participou da operação, afirmou em entrevista ao Jornal Cidade que cerca de 67 encomendas estavam embaladas prontas para serem despachadas pelos Correios. “Além dos motociclistas, os ciclistas e pedestres, crianças e animais acabam se machucando”, diz. O uso do cerol em linhas de pipa, a conhecida mistura entre cola e vidro, passou a ser proibida no Estado com a elaboração do Projeto de Lei 765/2016, aprovado pelos deputados da Alesp e sancionado pelo Governo de São Paulo.