Já os registros civis confirmaram que 1.024 casamentos foram registrados, enquanto o número de divórcios chegou a 427, segundo as estatísticas oficiais do IBGE

A cidade de Rio Claro registrou mais de 2 mil nascimentos no ano de 2022, quando foi realizado o último Censo Demográfico do IBGE (Instituto Nacional de Geografia e Estatísticas). Os dados atualizados nesta semana pelo órgão do Governo Federal revelam o cenário de registro civil no município. Em todo o Brasil, foram registrados 2,54 milhões de nascimentos em 2022, uma queda de 3,5% na comparação com 2021, quando o número foi de 2,63 milhões.

Nascimentos x mortes

De acordo com as estatísticas oficiais, Rio Claro registrou 2.264 nascimentos naquele ano, enquanto o número de óbitos foi de 1.857. O país registrou, em 2022, 1,50 milhão de óbitos, uma queda de 15,8% (281,5 mil a menos) em comparação com o ano anterior. Ao todo, foram registrados 1,52 milhão de óbitos no ano, sendo esses 1,50 milhão correspondente aos que ocorreram em 2022 e foram registrados até o primeiro trimestre de 2023, em acordo com a legislação atual. Os demais 19,9 mil registros ocorreram em anos anteriores ou o ano do óbito foi ignorado.

Casamentos x divórcios

Em Rio Claro, 1.024 casamentos foram registrados nos cartórios, enquanto o número de divórcios chegou a 427. No Brasil, o IBGE contabilizou que, em 2022, houve 970 mil casamentos civis realizados em cartórios de registro civil de pessoas naturais, um aumento de 4,0% em relação a 2021. Naquele ano, as Estatísticas do Registro Civil contabilizaram 420 mil divórcios concedidos em 1ª instância ou realizados por escrituras extrajudiciais, um aumento de 8,6% em relação ao total de 2021 (386,8 mil).

Nacional

“A redução da natalidade e da fecundidade no país, já sinalizada pelos últimos Censos Demográficos, somada, em alguma medida, aos efeitos da pandemia, são elementos a serem considerados no estudo sobre a evolução dos nascimentos ocorridos no Brasil nos últimos anos”, explica a gerente da pesquisa, Klívia Brayner.