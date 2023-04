Quem não foi recenseado pode ligar para o IBGE e participar da pesquisa do Governo Federal

A agência do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de Rio Claro está iniciando uma campanha para ampliar o número de pessoas respondendo o censo demográfico 2022. Quem ainda não foi recenseado pode entrar em contato com o IBGE pelo telefone 3534-3644 até o próximo dia 20 de maio.

De acordo com Rodrigo Pucci da Conceição, coordenador de área do Censo Demográfico, as pessoas terão a opção inclusive de responder o censo demográfico por telefone. O IBGE destaca que quem responde o censo está colaborando com o País, pois a partir de números do censo demográfico a população pode reivindicar escolas, hospitais, obras e melhorias em vários setores. As empresas ganham referência sobre o melhor local para seus investimentos e os gestores públicos podem avaliar com precisão quais os investimentos a serem feitos nos municípios e estados.

Prévia

A microrregião de Rio Claro ultrapassou os 290 mil habitantes. É o que apontam os dados divulgados em janeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme a Prévia da População dos Municípios com base em relatório do Censo Demográfico 2022. Segundo os dados, a estimativa é de que Rio Claro tenha 206.950 habitantes. Já o Estado de São Paulo, conforme a prévia do IBGE, chegou a 46.024.937 milhões de habitantes.