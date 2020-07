SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) publicou nesta quinta-feira (9) o calendário de competições masculinas a partir de agosto, para quando está prevista a retomada dos torneios nacionais. O encerramento da atual temporada foi marcado para o dia 24 de fevereiro de 2021, com o fim da Série A do Campeonato Brasileiro.

A elite nacional começará no dia 9 de agosto. A sequência de rodadas das séries A, B e C está mantida conforme a divulgação inicial, mas a entidade afirma que ainda detalhará datas e locais dos jogos, no começo da semana que vem.

A Série B do Brasileiro será realizada de 8 de agosto a 30 de janeiro de 2021. A Série C, de 9 de agosto a 31 de janeiro, e a Série D, de 6 de setembro a 7 de fevereiro.

A Copa do Brasil, com 11 datas restantes, ocorrerá de 26 de agosto a 10 de fevereiro de 2021.

As semifinais do torneio em mata-mata estão marcadas para os dias 23 e 30 de dezembro. O Brasileiro também não será interrompido e terá rodadas nos fins de semana do fim de dezembro e início de janeiro.

A revisão do calendário contempla também datas-bases das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, com previsão de início em setembro. Ainda não há definição sobre Libertadores e Copa Sul-Americana.

A CBF afirma que o calendário das competições femininas e de base serão divulgadas nos próximos dias, mas não especificou um prazo.

“Esse redesenho é a forma que encontramos para entregar o calendário integralmente e garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelos clubes com os detentores de direitos televisivos, patrocinadores e apoiadores”, disse Rogério Caboclo, presidente da CBF, em comunicado da entidade.

Novo calendário de competições da CBF

Campeonato Brasileiro Série A

09/08/20 a 24/02/21 – 38 datas

Campeonato Brasileiro Série B

08/08/20 a 30/01/21 – 38 datas

Campeonato Brasileiro Série C

09/08/20 a 31/01/21 – 26 datas

Campeonato Brasileiro Série D

06/09/20 a 07/02/21 – 26 datas

Copa do Brasil

26/08/20 a 10/02/21 – 11 datas restantes

Copa do Nordeste

21/07/20 a 04/08/20 – 05 datas restantes