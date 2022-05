O sonho da rio-clarense Juliana Carolyne Baldin Dias era um dia se casar de véu e grinalda com uma festa para familiares e amigos. Quando conheceu Gustavo da Silva Monteiro não teve dúvidas de que seria com ele a construção de um futuro. Porém, após ficarem noivos, esbarraram na questão financeira e viram que o orçamento do casamento não estava cabendo no bolso.

Foi aí que tiveram a ideia de ganhar um dinheiro extra com a venda de trufas. O local escolhido foram os semáforos da cidade. Fizeram camisetas personalizadas com o dizer: “Nos ajude a casar” e com muita humildade, um sorriso no rosto e amor comercializam o sonho e compartilham a história com os motoristas, principalmente os que passam pelo cruzamento da Rua 14 com a Avenida Visconde, local que escolheram pelo grande fluxo de veículos.

A história chamou a atenção do Jornal Cidade que foi até o local, em 2019, entrevistar os noivos. Após a publicação, o casal se surpreendeu com a repercussão, já que muitos profissionais do segmento de festas, ao verem a reportagem, quiseram dar um empurrãozinho para que eles conseguissem alcançar a meta: “Logo que a reportagem e o vídeo foram publicados, muita gente já começou a marcar a gente nas redes sociais e a fazer contato, querendo nos presentear. Foi algo inexplicável e que nos emocionou muito. Não imaginava que seríamos abençoados dessa forma, por pessoas que nem nos conheciam”, afirma Juliana.

A princípio a cerimônia seria realizada no dia 16 de maio 2020 porém a pandemia fez Juliana e Gustavo adiarem o sonho. Em junho optaram apenas pela cerimônia no civil e passaram a morar juntos: “Queríamos que fosse do jeito bem tradicional mesmo, que entrássemos na nossa casa depois que terminasse a festa do casamento, mas não foi possível. Sem dúvida muita coisa mudou, menos o nosso amor”, declarou Juliana na época.

Na sequência ela descobriu que estava grávida e em fevereiro deste ano nasceu Henry que agora, com três meses, não perdeu a festa de casamento dos papais. Os profissionais que trabalham com o segmento de festa, que se comprometeram em 2019 a fazerem parte do evento e realizarem o sonho do casal, cumpriram o combinado e tornaram o dia mais do que especial: “Foi emocionante. O importante é que assim como os demais fornecedores, honramos nosso compromisso e com alegria. Foi realmente gratificante para nós, que tocamos aí em inúmeros casamentos viajando o estado todo, dar esse presente a esse casal”, afirmou Vagner Llari, que foi um dos colaboradores com a Banda General Lee.

“Obrigada a todos que abraçaram a nossa causa, o nosso sonho. Obrigada a todos que um dia compraram nossas trufas. Tivemos a melhor cerimônia, as melhores roupas, uma bela decoração, as mais belas músicas, a filmagem que sem dúvida iremos guardar para toda vida. Iremos levar cada um de vocês em nossa memória”, finalizou Juliana.

Vlada de Santis

Três anos depois de terem a história contada nas páginas do Jornal Cidade, Juliana Carolyne Baldin Dias e Gustavo da Silva Monteiro reuniram familiares e amigos para celebrar a união que contou com a colaboração de muitos parceiros que honraram o compromisso assumido em 2019