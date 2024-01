Data foi comemorada na última quarta, 17 de janeiro. Ana Kapp Casagrande, 96 anos, e Domingos Casagrande, 97 anos, falam que cumplicidade e respeito são o segredo do casamento

Eles se conheceram cortando cana em uma fazenda na cidade de Piracicaba e foi amor à primeira vista. Ana Kapp Casagrande, hoje com 96 anos, conta que foi seu Domingos Casagrande, 97 anos, que começou a paquera: “Eu me encantei por ele e aceitei o pedido de namoro. Depois de dois anos, em 17 de janeiro de 1948, nos casamos na igreja da Vila Resende sob as bênçãos do padre Gerônimo Galo. Nunca me esqueci do nome dele. Naquele dia fizemos um juramento diante de Deus do nosso amor. Estamos há 78 anos juntos e completamos neste ano 76 de casados”, afirma.

Desta união nasceram os filhos Antonio Benedito (in memoriam), Aparecido Jesuíno, Ana Maria e Domingos Carlos. De lá para cá a família só cresceu. Hoje são mais sete netos e seis bisnetos: “Sem dúvida os nascimentos dos meus filhos, netos e bisnetos foram os momentos mais felizes ao longo desta caminhada. O mais triste sem dúvida foi a perda do meu primogênito”, relata Ana.

Alguns anos depois do casamento eles se mudaram para Rio Claro em busca de uma vida melhor. Seu Domingos passou a trabalhar no corte e transporte de lenha, enquanto Ana passou a cuidar da casa e dos filhos. Hoje, morando no bairro Consolação, Domingos revela que o segredo da união está no perdão, na paciência e na religião: “Sem esses três itens nada é possível. O nosso companheirismo e amor também são fundamentais”, diz.

E para quem pensa que o romantismo deixou de existir após quase oito décadas juntos se engana. Perguntada sobre a importância das Bodas de Cipreste, dona Ana olha para o marido e se declara: “Mingo, eu te amo e casaria com você novamente”. Já seu Domingos não fica atrás: “Se você me ama, Ana, eu te amo o dobro”.

Vendo a demonstração, a filha Ana Maria não segurou a emoção: “É difícil descrever com palavras esse momento. Somente agradecer por ter meus pais celebrando esta data, com esse amor. Sem dúvida a nossa família é muito abençoada”.

JANEIRO DO AMOR

Quem também vai celebrar bodas este mês é o casal Antônia Carmela Monerato Ferreira, 87 anos, e João Batista Ferreira, 90. Ela é natural de Guaraci (SP) e ele nasceu em Nipoã, também no estado no São Paulo. Casaram-se em Jales e hoje moram no bairro Vila Nova, em Rio Claro. Na sexta-feira, dia 26 de janeiro, irão completar 65 anos de união – intitulada Bodas de Ferro ou Safira Azul. Ao longo desta caminhada tiveram cinco filhos: Célia, Marisa, Aparecida (in memoriam), Marli e João. O casal tem ainda oito netos e nove bisnetos.