Altino Cristofoletti Junior e Expedito Arena, fundadores

Enxergando uma lacuna no mercado, dois amigos de juventude foram pioneiros em apresentar as vantagens da locação para a indústria da construção civil. Empresa é a maior rede franqueadora de locação de equipamentos para construção civil e soluções para o dia a dia da América Latina

Os balanços dos últimos três anos da Casa do Construtor apontam que a maior rede franqueadora de locação de equipamentos para construção civil e soluções para o dia a dia da América Latina acelerou sua expansão durante a pandemia. Em 2022, a empresa alcançou o faturamento de R$ 697 milhões, 38% mais que no mesmo período anterior. Muito disso se deve ao salto no número de unidades: foram abertas 131, totalizando 570 operações, número que a fez retornar à 35ª posição no ranking das 50 Maiores Franquias do Brasil, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Este resultado já tinha sido obtido em cima de desempenhos robustos em 2020 (+18%) e 2021 (+54%). Já para 2023, a estimativa é faturar R$ 900 milhões, com a comercialização de 150 novas unidades até o fim do ano. E os planos continuam ainda mais audaciosos: até 2025 a meta é chegar às mil lojas, com faturamento ultrapassando R$ 1 bilhão.

Para isso, a Casa do Construtor irá manter sua expansão acelerada no Brasil, dar mais fôlego a sua expansão internacional e continuar o desenvolvimento de modelos de negócio mais enxutos. A empresa – que já tem presença consolidada em todo o estado de São Paulo e em capitais do Sudeste – oferece oportunidades de investimento em polos das regiões Norte e Nordeste, além de cidades do interior do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A ideia agora é avançar para cidades de menor porte, polos regionais até municípios com cerca de 20 mil habitantes.

“Desenvolvemos um modelo que funciona na modalidade ‘store in store’ em pequenos depósitos de material de construção. A ideia é que o empreendedor se torne franqueado e, a partir daí, passe a oferecer uma solução completa aos clientes, já que quem compra brita, areia e cimento provavelmente vai necessitar de uma betoneira, por exemplo”, explica Altino Cristofoletti Junior, CEO e um dos sócios-fundadores da Casa do Construtor.

Economia compartilhada na construção civil – A história de Altino e seu sócio Expedito Arena tem início ainda na juventude, em Rio Claro (SP), quando os dois amigos de origem humilde – Altino é filho de um gráfico e de uma costureira, enquanto o pai de Expedito era pedreiro e a mãe, dona de casa – compartilhavam o sonho de abrir o próprio negócio e, assim, mudarem de vida. E eles foram além. 30 anos depois de enxergarem uma lacuna no mercado, transformaram o pequeno depósito de material de construção em uma empresa que é referência em seu segmento de atuação.

Mas, até chegar a este patamar, assim como a maioria dos empreendedores, muitos desafios foram vencidos. “Vivíamos um período em que o País estava sob altas inflação e taxa de desemprego. No começo não tínhamos o que hoje chamam de ‘business plan’. Empreendemos muito mais pela necessidade de sobrevivência do que por qualquer outra razão”, diz Expedito, que atualmente ocupa o cargo de presidente do Conselho da Casa do Construtor. Altino concorda com o amigo. “No início, fazíamos tudo de forma muito empírica, acertando e errando. Mas chegou um momento em que começamos a entender como o negócio funcionava e percebemos que o aluguel de máquinas era mais rentável que a venda de material de construção”.

O ponto de virada e o foco no futuro – Além da Casa do Construtor, Altino possuía uma franquia dos Correios na cidade de Rio Claro, o que o levou a buscar especialização neste setor. Com os conhecimentos adquiridos, os sócios decidiram expandir o negócio e perceberam que a melhor solução para trazer mais capital seria atuar no sistema de franchising. Para isso, formataram manuais e estabeleceram processos que foram testados na segunda unidade, aberta em Araras, em 1997. A primeira franquia foi aberta um ano depois, em Americana (SP).

Centrado, inicialmente, nas cidades do interior do estado, o movimento de expansão se deu de forma gradual. Mas o ponto de virada aconteceu a partir de 2011, quando a empresa foi selecionada pela Endeavor, organização mundial que promove e acelera empresas de alto rendimento para receberem capacitação e mentoria. No total, foram mais de 200 encontros com mentores, além da contratação de uma consultoria para auxiliar na implantação dos processos de governança.

“Na época, a rede era formada por apenas 80 operações, mas eles nos fizeram enxergar que havia espaço para crescermos ainda mais. A partir disso, posso dizer que tornamos a gestão ainda mais profissional, com um negócio bem estruturado, inclusive com a adoção de auditorias externas. Também criamos um conselho de administração consultivo com conselheiros especializados em franchising, varejo e mercado”, explica Altino. Outro ponto é que, como toda grande empresa de origem familiar, os planos de sucessão já entraram no radar, o que inclui cursos e mentorias sobre famílias empreendedoras oferecidas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

A adoção dessas medidas deu tão certo que, 12 anos depois, a rede já conta com 570 unidades, sendo quatro operações no Paraguai e uma no Uruguai, além de já ter recebido os dois principais prêmios do setor: Franqueados do Ano da ABF e Franquias Cinco Estrelas da Revista PEGN. E os planos de expansão não param por aí. “Pretendemos alcançar outros mercados da América Latina, como o Chile, Peru e Colômbia; além da Europa, a começar por Portugal. Nossa meta é chegar à marca das mil lojas até 2025”, entusiasma-se Expedito.

O movimento de expansão está alicerçado no pioneirismo da Casa do Construtor em seu ramo de atuação, que deu início à discussão sobre a ressignificação da posse e da economia circular e compartilhada. “Este conceito deixou de ser um modismo e veio para ficar. O interessante é que começamos a desbravar este terreno quando essa discussão ainda nem tinha sido aventada e disseminada como agora. Nesta esteira, já vimos surgir uma gama de empresas que alugam desde equipamentos de informática, celulares, passando por itens de luxo, como obras de arte e até bolsas. Tais aspectos só nos fazem ratificar a ideia de que estamos no caminho certo”, conclui Expedito.

Sobre a Casa do Construtor

A Casa do Construtor é uma rede de franquias especializada em locação de equipamentos para construção civil, pequenos reparos, manutenção, limpeza pesada e jardinagem. Fundada em 1993, a rede oferece opções para todas as fases da obra, como container, andaime, betoneira, rompedor, misturador, compactador de solo, gerador e até itens mais leves como furadeira e serras. Com mais de 570 unidades no Brasil e três na capital paraguaia, é a única franquia com este formato no Brasil. A trajetória de sucesso rendeu à Casa do Construtor diversos prêmios, com destaque para Franquia mais Internacionalizada pela ABF, Franquia do Ano pela mesma entidade e pela Revista PEGN, além do Selo de Excelência no Franchising.