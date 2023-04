Casa de Passagem é opção com previsão de fim de semana gelado

A primeira massa de ar frio e seco mais intensa do outono chegou na região e de acordo com a previsão do tempo vai predominar nos próximos dias. Por conta disso, as noites e madrugadas permanecem com temperaturas mais baixas. Já os dias, apesar do sol, estão com as temperaturas mais amenas.

Nestas condições, uma das preocupações são com as pessoas que vivem em situação de rua e dormem ao relento. Como a ‘Operação Inverno’ ainda não começou na cidade de Rio Claro, a Prefeitura reforça o serviço oferecido pela Casa de Passagem. Voltada ao acolhimento de pessoas em situação de rua, a Casa de Passagem é vinculada ao poder público municipal. Esse atendimento é feito por meio da Associação Luz do Mundo, situada na Rua 24 com Avenida 8, 1578, Jardim Mirassol.

A parceria traz além do acolhimento às pessoas em situação de rua, o acolhimento extensivo aos animais de estimação dessa população.

No espaço, são ofertados serviços de acolhimento, além de atividades socioeducativas, pernoite, banho e alimentação. Durante os períodos de baixa temperatura as vagas serão ampliadas aumentando a capacidade de acolhimento e oferta de atendimento para as pessoas em situação de rua que assim desejarem.

Munícipes que observarem pessoas em situação de rua podem fazer contato diretamente com a Associação Luz do Mundo pelo telefone (19) 9.7130-5502. O serviço é ininterrupto funcionando 24 horas. Também é possível contatar a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social pelo número (19) 3522-1930.