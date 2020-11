SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um grave acidente ocorrido poucos segundos após a largada do GP do Bahrein assustou os fãs de Fórmula 1 na manhã deste domingo (29).

O carro do francês Romain Grosjean, da Haas, bateu de frente com a AlphaTauri do russo Daniil Kvyat, e foi de encontro à barreira de pneus pegando fogo e quebrando no meio imediatamente. As imagens indicaram uma explosão no local.

Grosjean deixou o carro com agilidade e só com uma sapatilha em meio às fortes chamas e consciente, mas com dificuldades para caminhar.

Ele foi atendido em ambulância e no centro médico do circuito e gerou preocupação de todos os outros pilotos e funcionários do grid, mas passa bem.