Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram no começo da tarde de sexta-feira (18) um acidente no cruzamento da rua 7 com a avenida 8, bairro Santa Cruz, onde o condutor de um veículo avançou sinal de PARE e ocasionando uma colisão contra um motociclista.

Nas imagens é possível ver que o condutor de um veículo que aparentemente não está na velocidade compatível com a via avança o sinal de PARE, momento em que um motociclista que seguia pela rua 7 cuja a mão é preferencial, colidiu na lateral do carro.

Com o impacto o capacete do motociclista chegou a sair de sua cabeça e parando alguns metros de distância.

Pessoas que passavam no momento do acidente, assim como o condutor do veículo prestaram socorro à vítima que sofreu apenas ferimentos leves.

O JC já noticiou diversos acidentes neste trecho. O departamento de mobilidade urbana reforçou a sinalização da Avenida 8 com pintura de PARE no solo para tentar diminuir os acidentes naquele trecho.