A primeira carreata para a mesma finalidade ocorreu no dia 28 de março na Rua 3, no entorno do Jardim Público

Uma carreata para protestar pela reabertura do comércio em Rio Claro foi convocada para este sábado (18), às 15 horas, na Avenida Presidente Kennedy, próximo ao Aeroclube. Adriano da Silva, autônomo, é o organizador e lembra que a iniciativa não tem vínculo político.

“A gente precisa trabalhar, não é todo mundo que consegue esperar a vontade do governador. Não é questão de querer, nós precisamos trabalhar. Tomaremos os devidos cuidados assim como os serviços essenciais para ganhar o pão de cada dia. A carreata é pacífica, todos de máscaras, sem vandalismo, só queremos o direito de trabalhar, estamos pensando nos autônomos e pequenas empresas”, declara.

O Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Rio Claro (Sincomércio) está apoiando novamente a iniciativa. A primeira carreata para a mesma finalidade foi realizada em 28 de março. “É para apoiar o presidente Bolsonaro, acabar com a quarentena e voltarmos a trabalhar. Rio Claro não pode parar, a cidade vive do comércio”, comentou o presidente do Sincomércio, Célio Cerri.

Já a Acirc (Associação Comercial e Industrial de Rio Claro) comunica que compreende o anseio de empresários no sentido de abrir seus comércios. No entanto, da mesma forma, respeita o decreto existente em que determina o isolamento social e o funcionamento das atividades consideradas essenciais. “Acreditamos que o diálogo é ainda o melhor caminho para encontrarmos uma solução para flexibilizar gradativamente a abertura das empresas”, comenta o presidente da entidade, Antônio Carlos Beltrame.

O Ministério Público encaminhou recomendação administrativa à Prefeitura para que a mesma adote medidas necessárias para cumprir as legislações referentes ao enfrentamento ao coronavírus diante da iminente ocorrência da carreata. Além de evitar aglomerações, a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária foram notificadas para fiscalização no local.